Monedas de oro Angel Isabel I - Gran Bretaña

Angel 1559

AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1559-1578)Línea de borde018Sin fecha (1559-1578)Borde con puntos en un lado07Sin fecha (1559-1603)Borde de puntos0215Sin fecha (1559-1578)Barco a la izquierda020
