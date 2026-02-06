flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

Angel Sin fecha (1559-1603). Borde de puntos (Gran Bretaña, Isabel I)

Variedad: Borde de puntos

Anverso Angel Sin fecha (1559-1603) Borde de puntos - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Isabel IReverso Angel Sin fecha (1559-1603) Borde de puntos - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Isabel I

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,994)
  • Peso5,2 g
  • Oro puro (0,1662 oz) 5,1688 g
  • Diámetro29 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoIsabel I
  • Valor nominalAngel
  • AñoSin fecha (1559-1603)
  • GobernanteIsabel
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:6300 USD
Gráfico de ventas en subastas Angel Sin fecha (1559-1603) Borde de puntos - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Isabel I
Precios de subastas (208)Variedades (4)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Angel de Sin fecha (1559-1603) . Borde de puntos. Esta moneda de oro pertenece al tiempo Isabel I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 32190 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 45600. La subasta tuvo lugar el 9 de enero de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Otros filtros
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1603) en subasta Spink - 10 de diciembre de 2025
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1603) en subasta Spink - 10 de diciembre de 2025
VendedorSpink
Fecha10 de diciembre de 2025
ConservaciónAU55 NGC
Precio
5587 $
Precio en la divisa de la subasta 4200 GBP
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1603) en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 9 de diciembre de 2025
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha9 de diciembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
6663 $
Precio en la divisa de la subasta 5000 GBP
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1603) en subasta Künker - 7 de octubre de 2025
VendedorKünker
Fecha7 de octubre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1603) en subasta Spink - 30 de septiembre de 2025
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1603) en subasta Spink - 30 de septiembre de 2025
VendedorSpink
Fecha30 de septiembre de 2025
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1603) en subasta Heritage - 8 de septiembre de 2025
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1603) en subasta Heritage - 8 de septiembre de 2025
VendedorHeritage
Fecha8 de septiembre de 2025
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
******
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1603) en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1603) en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1603) en subasta Stack's - 26 de agosto de 2025
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1603) en subasta Stack's - 26 de agosto de 2025
VendedorStack's
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1603) en subasta St James’s - 15 de abril de 2025
VendedorSt James’s
Fecha15 de abril de 2025
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1603) en subasta Stack's - 13 de marzo de 2025
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1603) en subasta Stack's - 13 de marzo de 2025
VendedorStack's
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1603) en subasta Heritage - 17 de diciembre de 2024
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1603) en subasta Heritage - 17 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
******
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1603) en subasta Auction World - 20 de octubre de 2024
VendedorAuction World
Fecha20 de octubre de 2024
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1603) en subasta Nihon - 9 de junio de 2024
VendedorNihon
Fecha9 de junio de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1603) en subasta Goldberg - 5 de junio de 2024
VendedorGoldberg
Fecha5 de junio de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1603) en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 de mayo de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha8 de mayo de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1603) en subasta Spink - 4 de abril de 2024
VendedorSpink
Fecha4 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1603) en subasta St James’s - 27 de marzo de 2024
VendedorSt James’s
Fecha27 de marzo de 2024
ConservaciónSin grado NGC
Precio
******
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1603) en subasta Spink - 27 de enero de 2024
VendedorSpink
Fecha27 de enero de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1603) en subasta Heritage Eur - 17 de noviembre de 2023
VendedorHeritage Eur
Fecha17 de noviembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1603) en subasta St James’s - 8 de noviembre de 2023
VendedorSt James’s
Fecha8 de noviembre de 2023
ConservaciónSin grado NGC
Precio
******
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1603) en subasta Heritage - 4 de noviembre de 2023
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1603) en subasta Heritage - 4 de noviembre de 2023
VendedorHeritage
Fecha4 de noviembre de 2023
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1603) en subasta Stack's - 15 de octubre de 2023
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1603) en subasta Stack's - 15 de octubre de 2023
VendedorStack's
Fecha15 de octubre de 2023
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de orode Isabel I de Angel del Sin fecha (1559-1603)?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de Angel del Sin fecha (1559-1603) es de 6300 USD. La moneda contiene 5,1688 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 786,54 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Angel del Sin fecha (1559-1603)?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Angel del Sin fecha (1559-1603) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Angel del Sin fecha (1559-1603)?

Para vender Angel del Sin fecha (1559-1603), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

