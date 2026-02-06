Angel Sin fecha (1559-1603). Borde de puntos (Gran Bretaña, Isabel I)
Variedad: Borde de puntos
Detalles técnicos
- MetalOro (0,994)
- Peso5,2 g
- Oro puro (0,1662 oz) 5,1688 g
- Diámetro29 mm
- CantoLiso
Descripción
- PaísGran Bretaña
- PeríodoIsabel I
- Valor nominalAngel
- AñoSin fecha (1559-1603)
- GobernanteIsabel
- Casa de monedaLondres
- PropósitoCirculación
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda británica de Angel de Sin fecha (1559-1603) . Borde de puntos. Esta moneda de oro pertenece al tiempo Isabel I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 32190 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 45600. La subasta tuvo lugar el 9 de enero de 2023.
¿Cuánto vale la moneda de orode Isabel I de Angel del Sin fecha (1559-1603)?
Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de Angel del Sin fecha (1559-1603) es de 6300 USD. La moneda contiene 5,1688 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 786,54 USD.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Angel del Sin fecha (1559-1603)?
La información sobre el precio actual de la moneda británica de Angel del Sin fecha (1559-1603) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de Angel del Sin fecha (1559-1603)?
Para vender Angel del Sin fecha (1559-1603), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.