Angel Sin fecha (1559-1578). Borde con puntos en un lado (Gran Bretaña, Isabel I)

Variedad: Borde con puntos en un lado

Anverso Angel Sin fecha (1559-1578) Borde con puntos en un lado - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Isabel IReverso Angel Sin fecha (1559-1578) Borde con puntos en un lado - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Isabel I

Foto hecha por: Schulman b.v.

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,994)
  • Peso5,2 g
  • Oro puro (0,1662 oz) 5,1688 g
  • Diámetro29 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoIsabel I
  • Valor nominalAngel
  • AñoSin fecha (1559-1578)
  • GobernanteIsabel
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:8700 USD
Gráfico de ventas en subastas Angel Sin fecha (1559-1578) Borde con puntos en un lado - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Isabel I
Precios de subastas (7)Variedades (4)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Angel de Sin fecha (1559-1578) . Borde con puntos en un lado. Esta moneda de oro pertenece al tiempo Isabel I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 390 vendido en la subasta Baldwin's of St. James's por GBP 11000. La subasta tuvo lugar el 1 de octubre de 2012.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1578) en subasta Auction World - 16 de octubre de 2022
VendedorAuction World
Fecha16 de octubre de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
2823 $
Precio en la divisa de la subasta 420000 JPY
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1578) en subasta St James’s - 14 de junio de 2022
VendedorSt James’s
Fecha14 de junio de 2022
ConservaciónF
Precio
2066 $
Precio en la divisa de la subasta 1700 GBP
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1578) en subasta Schulman - 29 de octubre de 2021
VendedorSchulman
Fecha29 de octubre de 2021
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1578) en subasta Auction World - 21 de julio de 2019
VendedorAuction World
Fecha21 de julio de 2019
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1578) en subasta Heritage - 8 de enero de 2018
VendedorHeritage
Fecha8 de enero de 2018
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1578) en subasta Baldwin's of St. James's - 1 de octubre de 2012
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha1 de octubre de 2012
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1578) en subasta Teutoburger - 29 de octubre de 2011
VendedorTeutoburger
Fecha29 de octubre de 2011
ConservaciónXF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode Isabel I de Angel del Sin fecha (1559-1578)?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de Angel del Sin fecha (1559-1578) es de 8700 USD. La moneda contiene 5,1688 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 786,54 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Angel del Sin fecha (1559-1578)?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Angel del Sin fecha (1559-1578) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Angel del Sin fecha (1559-1578)?

Para vender Angel del Sin fecha (1559-1578), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

