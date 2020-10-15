flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

Angel Sin fecha (1559-1578). Barco a la izquierda (Gran Bretaña, Isabel I)

Variedad: Barco a la izquierda

Anverso Angel Sin fecha (1559-1578) Barco a la izquierda - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Isabel IReverso Angel Sin fecha (1559-1578) Barco a la izquierda - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Isabel I

Foto hecha por: Baldwin's of St. James's

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,994)
  • Peso5,2 g
  • Oro puro (0,1662 oz) 5,1688 g
  • Diámetro29 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoIsabel I
  • Valor nominalAngel
  • AñoSin fecha (1559-1578)
  • GobernanteIsabel
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:6000 USD
Gráfico de ventas en subastas Angel Sin fecha (1559-1578) Barco a la izquierda - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Isabel I
Precios de subastas (20)Variedades (4)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Angel de Sin fecha (1559-1578) . Barco a la izquierda. Esta moneda de oro pertenece al tiempo Isabel I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 16 vendido en la subasta Baldwin's of St. James's por GBP 12250. La subasta tuvo lugar el 15 de octubre de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1578) en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1578) en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónAU58 NGC
Precio
10800 $
Precio en la divisa de la subasta 10800 USD
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1578) en subasta Stack's - 26 de agosto de 2025
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1578) en subasta Stack's - 26 de agosto de 2025
VendedorStack's
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
4800 $
Precio en la divisa de la subasta 4800 USD
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1578) en subasta Savoca Numismatik - 14 de octubre de 2024
VendedorSavoca Numismatik
Fecha14 de octubre de 2024
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1578) en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2022
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2022
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1578) en subasta GINZA - 10 de octubre de 2022
VendedorGINZA
Fecha10 de octubre de 2022
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1578) en subasta St James's - 14 de junio de 2022
VendedorSt James's
Fecha14 de junio de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1578) en subasta St James's - 14 de junio de 2022
VendedorSt James's
Fecha14 de junio de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1578) en subasta Spink - 28 de septiembre de 2021
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1578) en subasta Spink - 28 de septiembre de 2021
VendedorSpink
Fecha28 de septiembre de 2021
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1578) en subasta Baldwin's of St. James's - 15 de octubre de 2020
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha15 de octubre de 2020
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1578) en subasta Baldwin's of St. James's - 15 de octubre de 2020
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha15 de octubre de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1578) en subasta Baldwin's of St. James's - 15 de octubre de 2020
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha15 de octubre de 2020
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1578) en subasta DNW - 19 de septiembre de 2019
VendedorDNW
Fecha19 de septiembre de 2019
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1578) en subasta DNW - 25 de abril de 2019
VendedorDNW
Fecha25 de abril de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1578) en subasta Heritage - 19 de abril de 2016
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1578) en subasta Heritage - 19 de abril de 2016
VendedorHeritage
Fecha19 de abril de 2016
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1578) en subasta DNW - 18 de septiembre de 2015
VendedorDNW
Fecha18 de septiembre de 2015
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1578) en subasta Spink - 2 de diciembre de 2013
VendedorSpink
Fecha2 de diciembre de 2013
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1578) en subasta Spink - 13 de diciembre de 2011
VendedorSpink
Fecha13 de diciembre de 2011
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1578) en subasta Spink - 5 de mayo de 2005
VendedorSpink
Fecha5 de mayo de 2005
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1578) en subasta Spink - 8 de octubre de 2003
VendedorSpink
Fecha8 de octubre de 2003
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1559-1578) en subasta Spink - 8 de octubre de 2003
VendedorSpink
Fecha8 de octubre de 2003
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode Isabel I de Angel del Sin fecha (1559-1578)?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de Angel del Sin fecha (1559-1578) es de 6000 USD. La moneda contiene 5,1688 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 786,54 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Angel del Sin fecha (1559-1578)?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Angel del Sin fecha (1559-1578) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Angel del Sin fecha (1559-1578)?

Para vender Angel del Sin fecha (1559-1578), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

