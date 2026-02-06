flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

1 Corona Sin fecha (1559-1578). Borde de puntos (Gran Bretaña, Isabel I)

Variedad: Borde de puntos

Anverso 1 Corona Sin fecha (1559-1578) Borde de puntos - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Isabel IReverso 1 Corona Sin fecha (1559-1578) Borde de puntos - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Isabel I

Foto hecha por: Classical Numismatic Group, LLC

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,994)
  • Peso2,83 g
  • Oro puro (0,0904 oz) 2,813 g
  • Diámetro24 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoIsabel I
  • Valor nominal1 Corona
  • AñoSin fecha (1559-1578)
  • GobernanteIsabel
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:4400 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 Corona Sin fecha (1559-1578) Borde de puntos - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Isabel I
Precios de subastas (31)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 Corona de Sin fecha (1559-1578) . Borde de puntos. Esta moneda de oro pertenece al tiempo Isabel I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 10 vendido en la subasta Baldwin's of St. James's por GBP 12250. La subasta tuvo lugar el 15 de octubre de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1559-1578) en subasta St James’s - 15 de enero de 2025
VendedorSt James’s
Fecha15 de enero de 2025
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
6000 $
Precio en la divisa de la subasta 6000 USD
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1559-1578) en subasta Sovereign Rarities - 19 de noviembre de 2024
VendedorSovereign Rarities
Fecha19 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
4311 $
Precio en la divisa de la subasta 3400 GBP
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1559-1578) en subasta Sovereign Rarities - 24 de septiembre de 2024
VendedorSovereign Rarities
Fecha24 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1559-1578) en subasta Bruun Rasmussen - 21 de enero de 2024
VendedorBruun Rasmussen
Fecha21 de enero de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1559-1578) en subasta Bruun Rasmussen - 7 de noviembre de 2023
VendedorBruun Rasmussen
Fecha7 de noviembre de 2023
ConservaciónSin grado
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1559-1578) en subasta SINCONA - 15 de mayo de 2023
VendedorSINCONA
Fecha15 de mayo de 2023
ConservaciónMS60 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1559-1578) en subasta St James’s - 14 de junio de 2022
VendedorSt James’s
Fecha14 de junio de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1559-1578) en subasta St James’s - 14 de junio de 2022
VendedorSt James’s
Fecha14 de junio de 2022
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1559-1578) en subasta St James’s - 14 de junio de 2022
VendedorSt James’s
Fecha14 de junio de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1559-1578) en subasta Spink - 23 de enero de 2022
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1559-1578) en subasta Spink - 23 de enero de 2022
VendedorSpink
Fecha23 de enero de 2022
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1559-1578) en subasta St James’s - 23 de septiembre de 2021
VendedorSt James’s
Fecha23 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1559-1578) en subasta St James’s - 23 de septiembre de 2021
VendedorSt James’s
Fecha23 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1559-1578) en subasta Stack's - 18 de agosto de 2021
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1559-1578) en subasta Stack's - 18 de agosto de 2021
VendedorStack's
Fecha18 de agosto de 2021
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1559-1578) en subasta Baldwin's of St. James's - 15 de octubre de 2020
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha15 de octubre de 2020
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1559-1578) en subasta CNG - 15 de enero de 2020
VendedorCNG
Fecha15 de enero de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1559-1578) en subasta DNW - 19 de septiembre de 2019
VendedorDNW
Fecha19 de septiembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1559-1578) en subasta CNG - 12 de septiembre de 2018
VendedorCNG
Fecha12 de septiembre de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1559-1578) en subasta CNG - 14 de marzo de 2018
VendedorCNG
Fecha14 de marzo de 2018
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1559-1578) en subasta Morton & Eden - 8 de diciembre de 2017
VendedorMorton & Eden
Fecha8 de diciembre de 2017
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1559-1578) en subasta Stack's - 19 de agosto de 2015
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1559-1578) en subasta Stack's - 19 de agosto de 2015
VendedorStack's
Fecha19 de agosto de 2015
ConservaciónXF40 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1559-1578) en subasta Spink - 24 de septiembre de 2013
VendedorSpink
Fecha24 de septiembre de 2013
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode Isabel I de 1 Corona del Sin fecha (1559-1578)?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de 1 Corona del Sin fecha (1559-1578) es de 4400 USD. La moneda contiene 2,813 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 427,82 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 Corona del Sin fecha (1559-1578)?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 Corona del Sin fecha (1559-1578) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 Corona del Sin fecha (1559-1578)?

Para vender 1 Corona del Sin fecha (1559-1578), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de Gran BretañaCatálogo de monedas Isabel IMonedas de Gran Bretaña en 1559Todas monedas británicasbritánicas de oro monedas británicas monedas con valor nominal 1 CoronaSubastas numismáticas