1 Corona Sin fecha (1559-1578). Borde de puntos (Gran Bretaña, Isabel I)
Variedad: Borde de puntos
Foto hecha por: Classical Numismatic Group, LLC
Detalles técnicos
- MetalOro (0,994)
- Peso2,83 g
- Oro puro (0,0904 oz) 2,813 g
- Diámetro24 mm
- CantoLiso
Descripción
- PaísGran Bretaña
- PeríodoIsabel I
- Valor nominal1 Corona
- AñoSin fecha (1559-1578)
- GobernanteIsabel
- Casa de monedaLondres
- PropósitoCirculación
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 Corona de Sin fecha (1559-1578) . Borde de puntos. Esta moneda de oro pertenece al tiempo Isabel I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 10 vendido en la subasta Baldwin's of St. James's por GBP 12250. La subasta tuvo lugar el 15 de octubre de 2020.
¿Cuánto vale la moneda de orode Isabel I de 1 Corona del Sin fecha (1559-1578)?
Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de 1 Corona del Sin fecha (1559-1578) es de 4400 USD. La moneda contiene 2,813 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 427,82 USD.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 Corona del Sin fecha (1559-1578)?
La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 Corona del Sin fecha (1559-1578) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de 1 Corona del Sin fecha (1559-1578)?
Para vender 1 Corona del Sin fecha (1559-1578), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.