flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

Monedas de oro Medio ángel Isabel I - Gran Bretaña

type-coin
type-coin

Medio ángel 1559

AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1559-1578)Línea de borde00Sin fecha (1559-1578)Z.HIB02Sin fecha (1559-1578)Borde de puntos068Sin fecha (1559-1578)Borde de puntos. Sin "E"00
Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de Gran BretañaCatálogo de monedas Isabel ITodas monedas británicasbritánicas monedas con valor nominal Medio ángelSubastas numismáticas