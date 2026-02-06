flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

Medio ángel Sin fecha (1559-1578). Línea de borde (Gran Bretaña, Isabel I)

Variedad: Línea de borde

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,994)
  • Peso2,6 g
  • Oro puro (0,0831 oz) 2,5844 g
  • Diámetro20,5 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoIsabel I
  • Valor nominalMedio ángel
  • AñoSin fecha (1559-1578)
  • GobernanteIsabel
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas (0)Variedades (4)

Precios de subastas

Lo sentimos, no hay datos de ventas para esta moneda

¿Dónde vender la moneda de Medio ángel del Sin fecha (1559-1578)?

Para vender Medio ángel del Sin fecha (1559-1578), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

