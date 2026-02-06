Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952
Medio ángel Sin fecha (1559-1578). Borde de puntos. Sin "E" (Gran Bretaña, Isabel I)
Variedad: Borde de puntos. Sin "E"
Detalles técnicos
- MetalOro (0,994)
- Peso2,6 g
- Oro puro (0,0831 oz) 2,5844 g
- Diámetro20,5 mm
- CantoLiso
Descripción
- PaísGran Bretaña
- PeríodoIsabel I
- Valor nominalMedio ángel
- AñoSin fecha (1559-1578)
- GobernanteIsabel
- Casa de monedaLondres
- PropósitoCirculación
Precios de subastas
Lo sentimos, no hay datos de ventas para esta moneda
¿Dónde vender la moneda de Medio ángel del Sin fecha (1559-1578)?
Para vender Medio ángel del Sin fecha (1559-1578), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.
