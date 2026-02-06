flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

Medio ángel Sin fecha (1559-1578). Borde de puntos (Gran Bretaña, Isabel I)

Variedad: Borde de puntos

Anverso Medio ángel Sin fecha (1559-1578) Borde de puntos - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Isabel IReverso Medio ángel Sin fecha (1559-1578) Borde de puntos - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Isabel I

Foto hecha por: Baldwin's of St. James's

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,994)
  • Peso2,6 g
  • Oro puro (0,0831 oz) 2,5844 g
  • Diámetro20,5 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoIsabel I
  • Valor nominalMedio ángel
  • AñoSin fecha (1559-1578)
  • GobernanteIsabel
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:6300 USD
Gráfico de ventas en subastas Medio ángel Sin fecha (1559-1578) Borde de puntos - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Isabel I
Precios de subastas (67)Variedades (4)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Medio ángel de Sin fecha (1559-1578) . Borde de puntos. Esta moneda de oro pertenece al tiempo Isabel I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 30215 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 16800. La subasta tuvo lugar el 5 de mayo de 2022.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Medio ángel Sin fecha (1559-1578) en subasta Spink - 10 de diciembre de 2025
VendedorSpink
Fecha10 de diciembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
5055 $
Precio en la divisa de la subasta 3800 GBP
Gran Bretaña Medio ángel Sin fecha (1559-1578) en subasta The Coinery - 23 de noviembre de 2025
VendedorThe Coinery
Fecha23 de noviembre de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
9286 $
Precio en la divisa de la subasta 7100 GBP
Gran Bretaña Medio ángel Sin fecha (1559-1578) en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 31 de octubre de 2025
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha31 de octubre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Medio ángel Sin fecha (1559-1578) en subasta Spink - 30 de septiembre de 2025
VendedorSpink
Fecha30 de septiembre de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Gran Bretaña Medio ángel Sin fecha (1559-1578) en subasta Spink - 30 de septiembre de 2025
VendedorSpink
Fecha30 de septiembre de 2025
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Gran Bretaña Medio ángel Sin fecha (1559-1578) en subasta Stack's - 13 de marzo de 2025
VendedorStack's
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Gran Bretaña Medio ángel Sin fecha (1559-1578) en subasta NOONANS - 19 de septiembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha19 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Medio ángel Sin fecha (1559-1578) en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 de mayo de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha8 de mayo de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Medio ángel Sin fecha (1559-1578) en subasta NOONANS - 16 de abril de 2024
VendedorNOONANS
Fecha16 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Medio ángel Sin fecha (1559-1578) en subasta Goldberg - 31 de enero de 2024
VendedorGoldberg
Fecha31 de enero de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Gran Bretaña Medio ángel Sin fecha (1559-1578) en subasta SINCONA - 15 de mayo de 2023
VendedorSINCONA
Fecha15 de mayo de 2023
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Gran Bretaña Medio ángel Sin fecha (1559-1578) en subasta SINCONA - 15 de mayo de 2023
VendedorSINCONA
Fecha15 de mayo de 2023
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Gran Bretaña Medio ángel Sin fecha (1559-1578) en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2022
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Gran Bretaña Medio ángel Sin fecha (1559-1578) en subasta St James’s - 14 de junio de 2022
VendedorSt James’s
Fecha14 de junio de 2022
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña Medio ángel Sin fecha (1559-1578) en subasta Heritage - 7 de mayo de 2022
VendedorHeritage
Fecha7 de mayo de 2022
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Gran Bretaña Medio ángel Sin fecha (1559-1578) en subasta SINCONA - 21 de noviembre de 2021
VendedorSINCONA
Fecha21 de noviembre de 2021
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Gran Bretaña Medio ángel Sin fecha (1559-1578) en subasta Spink - 28 de septiembre de 2021
VendedorSpink
Fecha28 de septiembre de 2021
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Gran Bretaña Medio ángel Sin fecha (1559-1578) en subasta Spink - 28 de septiembre de 2021
VendedorSpink
Fecha28 de septiembre de 2021
ConservaciónAU53 NGC
Precio
Gran Bretaña Medio ángel Sin fecha (1559-1578) en subasta St James’s - 23 de septiembre de 2021
VendedorSt James’s
Fecha23 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Medio ángel Sin fecha (1559-1578) en subasta St James’s - 23 de septiembre de 2021
VendedorSt James’s
Fecha23 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Medio ángel Sin fecha (1559-1578) en subasta St James’s - 23 de septiembre de 2021
VendedorSt James’s
Fecha23 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode Isabel I de Medio ángel del Sin fecha (1559-1578)?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de Medio ángel del Sin fecha (1559-1578) es de 6300 USD. La moneda contiene 2,5844 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 393,27 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Medio ángel del Sin fecha (1559-1578)?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Medio ángel del Sin fecha (1559-1578) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Medio ángel del Sin fecha (1559-1578)?

Para vender Medio ángel del Sin fecha (1559-1578), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
