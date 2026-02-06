Medio ángel Sin fecha (1559-1578). Borde de puntos (Gran Bretaña, Isabel I)
Variedad: Borde de puntos
Foto hecha por: Baldwin's of St. James's
Detalles técnicos
- MetalOro (0,994)
- Peso2,6 g
- Oro puro (0,0831 oz) 2,5844 g
- Diámetro20,5 mm
- CantoLiso
Descripción
- PaísGran Bretaña
- PeríodoIsabel I
- Valor nominalMedio ángel
- AñoSin fecha (1559-1578)
- GobernanteIsabel
- Casa de monedaLondres
- PropósitoCirculación
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda británica de Medio ángel de Sin fecha (1559-1578) . Borde de puntos. Esta moneda de oro pertenece al tiempo Isabel I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 30215 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 16800. La subasta tuvo lugar el 5 de mayo de 2022.
¿Cuánto vale la moneda de orode Isabel I de Medio ángel del Sin fecha (1559-1578)?
Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de Medio ángel del Sin fecha (1559-1578) es de 6300 USD. La moneda contiene 2,5844 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 393,27 USD.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Medio ángel del Sin fecha (1559-1578)?
La información sobre el precio actual de la moneda británica de Medio ángel del Sin fecha (1559-1578) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de Medio ángel del Sin fecha (1559-1578)?
Para vender Medio ángel del Sin fecha (1559-1578), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.