Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

Monedas de de Gran Bretaña 1581

Monedas de oro

Anverso
Reverso
Soberano Sin fecha (1559-1600)Cadenas en la rejilla de caída
Precio promedio27000 $
0261
Anverso
Reverso
Angel Sin fecha (1559-1603)Borde de puntos
Precio promedio6300 $
0215
