Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

1/2 libra Sin fecha (1559-1578). Busto ancho (Gran Bretaña, Isabel I)

Variedad: Busto ancho

Anverso 1/2 libra Sin fecha (1559-1578) Busto ancho - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Isabel IReverso 1/2 libra Sin fecha (1559-1578) Busto ancho - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Isabel I

Foto hecha por: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,994)
  • Peso5,55 g
  • Oro puro (0,1774 oz) 5,5167 g
  • Diámetro30 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoIsabel I
  • Valor nominal1/2 libra
  • AñoSin fecha (1559-1578)
  • GobernanteIsabel
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:7200 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 libra Sin fecha (1559-1578) Busto ancho - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Isabel I
Precios de subastas (30)Variedades (4)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1/2 libra de Sin fecha (1559-1578) . Busto ancho. Esta moneda de oro pertenece al tiempo Isabel I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 32189 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 28800. La subasta tuvo lugar el 9 de enero de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1559-1578) en subasta Spink - 30 de enero de 2026
VendedorSpink
Fecha30 de enero de 2026
ConservaciónVF
Precio
8974 $
Precio en la divisa de la subasta 6500 GBP
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1559-1578) en subasta St James’s - 14 de enero de 2026
VendedorSt James’s
Fecha14 de enero de 2026
ConservaciónMS61 NGC
Precio
16500 $
Precio en la divisa de la subasta 16500 USD
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1559-1578) en subasta Spink - 10 de diciembre de 2025
VendedorSpink
Fecha10 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1559-1578) en subasta GINZA - 15 de noviembre de 2025
VendedorGINZA
Fecha15 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1559-1578) en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 24 de noviembre de 2023
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha24 de noviembre de 2023
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1559-1578) en subasta Stack's - 15 de octubre de 2023
VendedorStack's
Fecha15 de octubre de 2023
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1559-1578) en subasta Stack's - 16 de agosto de 2023
VendedorStack's
Fecha16 de agosto de 2023
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1559-1578) en subasta Heritage - 9 de enero de 2023
VendedorHeritage
Fecha9 de enero de 2023
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1559-1578) en subasta Stack's - 24 de agosto de 2022
VendedorStack's
Fecha24 de agosto de 2022
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1559-1578) en subasta St James’s - 14 de junio de 2022
VendedorSt James’s
Fecha14 de junio de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1559-1578) en subasta St James’s - 14 de junio de 2022
VendedorSt James’s
Fecha14 de junio de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1559-1578) en subasta SINCONA - 16 de mayo de 2022
VendedorSINCONA
Fecha16 de mayo de 2022
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1559-1578) en subasta Heritage - 7 de mayo de 2022
VendedorHeritage
Fecha7 de mayo de 2022
ConservaciónAU53 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1559-1578) en subasta Stack's - 18 de agosto de 2021
VendedorStack's
Fecha18 de agosto de 2021
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1559-1578) en subasta Stack's - 15 de enero de 2021
VendedorStack's
Fecha15 de enero de 2021
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1559-1578) en subasta CNG - 23 de septiembre de 2020
VendedorCNG
Fecha23 de septiembre de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1559-1578) en subasta DNW - 22 de abril de 2020
VendedorDNW
Fecha22 de abril de 2020
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1559-1578) en subasta CNG - 15 de enero de 2020
VendedorCNG
Fecha15 de enero de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1559-1578) en subasta Goldberg - 5 de junio de 2019
VendedorGoldberg
Fecha5 de junio de 2019
ConservaciónAU
Precio
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1559-1578) en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 4 de abril de 2019
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha4 de abril de 2019
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1559-1578) en subasta CNG - 12 de septiembre de 2018
VendedorCNG
Fecha12 de septiembre de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode Isabel I de 1/2 libra del Sin fecha (1559-1578)?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 libra del Sin fecha (1559-1578) es de 7200 USD. La moneda contiene 5,5167 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 839,55 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 libra del Sin fecha (1559-1578)?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1/2 libra del Sin fecha (1559-1578) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 libra del Sin fecha (1559-1578)?

Para vender 1/2 libra del Sin fecha (1559-1578), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
