Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

Soberano Sin fecha (1559-1578). Rejilla sin cadenas (Gran Bretaña, Isabel I)

Variedad: Rejilla sin cadenas

Anverso Soberano Sin fecha (1559-1578) Rejilla sin cadenas - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Isabel IReverso Soberano Sin fecha (1559-1578) Rejilla sin cadenas - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Isabel I

Foto hecha por: Dix Noonan Webb

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,995)
  • Peso15,55 g
  • Oro puro (0,4974 oz) 15,4723 g
  • Diámetro43 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoIsabel I
  • Valor nominalSoberano
  • AñoSin fecha (1559-1578)
  • GobernanteIsabel
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:86000 USD
Gráfico de ventas en subastas Soberano Sin fecha (1559-1578) Rejilla sin cadenas - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Isabel I
Precios de subastas (7)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Soberano de Sin fecha (1559-1578) . Rejilla sin cadenas. Esta moneda de oro pertenece al tiempo Isabel I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1 vendido en la subasta Dix Noonan Webb por GBP 140000. La subasta tuvo lugar el 17 de noviembre de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Soberano Sin fecha (1559-1578) en subasta Spink - 30 de septiembre de 2025
Gran Bretaña Soberano Sin fecha (1559-1578) en subasta Spink - 30 de septiembre de 2025
VendedorSpink
Fecha30 de septiembre de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
64494 $
Precio en la divisa de la subasta 48000 GBP
Gran Bretaña Soberano Sin fecha (1559-1578) en subasta DNW - 17 de noviembre de 2021
VendedorDNW
Fecha17 de noviembre de 2021
ConservaciónAU
Precio
187954 $
Precio en la divisa de la subasta 140000 GBP
Gran Bretaña Soberano Sin fecha (1559-1578) en subasta Baldwin's of St. James's - 15 de octubre de 2020
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha15 de octubre de 2020
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Soberano Sin fecha (1559-1578) en subasta Heritage - 10 de septiembre de 2014
Gran Bretaña Soberano Sin fecha (1559-1578) en subasta Heritage - 10 de septiembre de 2014
VendedorHeritage
Fecha10 de septiembre de 2014
ConservaciónDETAILS NCS
Precio
Gran Bretaña Soberano Sin fecha (1559-1578) en subasta CNG - 9 de octubre de 2013
VendedorCNG
Fecha9 de octubre de 2013
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña Soberano Sin fecha (1559-1578) en subasta Spink - 22 de junio de 2011
VendedorSpink
Fecha22 de junio de 2011
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Soberano Sin fecha (1559-1578) en subasta Spink - 15 de abril de 2004
VendedorSpink
Fecha15 de abril de 2004
ConservaciónVF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode Isabel I de Soberano del Sin fecha (1559-1578)?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de Soberano del Sin fecha (1559-1578) es de 86000 USD. La moneda contiene 15,4723 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 2353,95 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Soberano del Sin fecha (1559-1578)?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Soberano del Sin fecha (1559-1578) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Soberano del Sin fecha (1559-1578)?

Para vender Soberano del Sin fecha (1559-1578), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

