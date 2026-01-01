flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

Monedas de de Gran Bretaña 1569

Monedas de oro

Anverso
Reverso
Soberano Sin fecha (1559-1578)Rejilla sin cadenas
Precio promedio86000 $
Ventas
07
Anverso
Reverso
Soberano Sin fecha (1559-1600)Cadenas en la rejilla de caída
Precio promedio27000 $
Ventas
0261
Anverso
Reverso
Angel Sin fecha (1559-1578)Línea de borde
Precio promedio7800 $
Ventas
018
Anverso
Reverso
Angel Sin fecha (1559-1578)Borde con puntos en un lado
Precio promedio8700 $
Ventas
07
Anverso
Reverso
Angel Sin fecha (1559-1603)Borde de puntos
Precio promedio6300 $
Ventas
0215
Anverso
Reverso
Angel Sin fecha (1559-1578)Barco a la izquierda
Precio promedio6000 $
Ventas
020
Anverso
Reverso
Medio ángel Sin fecha (1559-1578)Línea de borde
Precio promedio
Ventas
00
Anverso
Reverso
Medio ángel Sin fecha (1559-1578)Z.HIB
Precio promedio8200 $
Ventas
02
Anverso
Reverso
Medio ángel Sin fecha (1559-1578)Borde de puntos
Precio promedio6300 $
Ventas
068
Anverso
Reverso
Medio ángel Sin fecha (1559-1578)Borde de puntos. Sin "E"
Precio promedio
Ventas
00
Anverso
Reverso
1/4 ángel Sin fecha (1559-1578)
Precio promedio3700 $
Ventas
073
Anverso
Reverso
1/2 libra Sin fecha (1559-1578)Línea de borde
Precio promedio30000 $
Ventas
03
Anverso
Reverso
1/2 libra Sin fecha (1559-1578)Borde de puntos
Precio promedio7300 $
Ventas
0154
Anverso
Reverso
1/2 libra Sin fecha (1559-1578)Retrato pequeño
Precio promedio7600 $
Ventas
02
Anverso
Reverso
1/2 libra Sin fecha (1559-1578)Busto ancho
Precio promedio7200 $
Ventas
032
Anverso
Reverso
1/2 libra Sin fecha (1561-1570)
Precio promedio20000 $
Ventas
057
Anverso
Reverso
1 Corona Sin fecha (1559-1578)Línea de borde
Precio promedio23000 $
Ventas
01
Anverso
Reverso
1 Corona Sin fecha (1559-1578)Borde de puntos
Precio promedio4400 $
Ventas
031
Anverso
Reverso
1 Corona Sin fecha (1559-1578)Busto ancho
Precio promedio4900 $
Ventas
09
Anverso
Reverso
1 Corona Sin fecha (1561-1570)
Precio promedio15000 $
Ventas
014
Anverso
Reverso
Media corona Sin fecha (1559-1578)Línea de borde
Precio promedio30000 $
Ventas
01
Anverso
Reverso
Media corona Sin fecha (1559-1578)Borde de puntos
Precio promedio5200 $
Ventas
031
Anverso
Reverso
Media corona Sin fecha (1559-1578)Busto ancho
Precio promedio3100 $
Ventas
011
Anverso
Reverso
Media corona Sin fecha (1561-1570)
Precio promedio22000 $
Ventas
07
