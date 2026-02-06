flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

Media corona Sin fecha (1561-1570) (Gran Bretaña, Isabel I)

Anverso Media corona Sin fecha (1561-1570) - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Isabel IReverso Media corona Sin fecha (1561-1570) - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Isabel I

Foto hecha por: ES_Dix Noonan Webb

Detalles técnicos

  • MetalOro
  • Peso1,4 g
  • Diámetro17 mm

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoIsabel I
  • Valor nominalMedia corona
  • AñoSin fecha (1561-1570)
  • GobernanteIsabel
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:22000 USD
Gráfico de ventas en subastas Media corona Sin fecha (1561-1570) - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Isabel I
Precios de subastas (7)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Media corona de Sin fecha (1561-1570) . Esta moneda de oro pertenece al tiempo Isabel I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 48 vendido en la subasta Baldwin's of St. James's por GBP 29000. La subasta tuvo lugar el 15 de octubre de 2020.

Estado de conservación
Servicio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1561-1570) en subasta Spink - 30 de septiembre de 2025
VendedorSpink
Fecha30 de septiembre de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
10749 $
Precio en la divisa de la subasta 8000 GBP
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1561-1570) en subasta NOONANS - 19 de julio de 2023
VendedorNOONANS
Fecha19 de julio de 2023
ConservaciónXF
Precio
11731 $
Precio en la divisa de la subasta 9000 GBP
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1561-1570) en subasta Baldwin's of St. James's - 15 de octubre de 2020
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha15 de octubre de 2020
ConservaciónUNC
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1561-1570) en subasta DNW - 20 de septiembre de 2018
VendedorDNW
Fecha20 de septiembre de 2018
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1561-1570) en subasta Baldwin's of St. James's - 16 de diciembre de 2014
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha16 de diciembre de 2014
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1561-1570) en subasta Baldwin's of St. James's - 5 de marzo de 2014
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha5 de marzo de 2014
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1561-1570) en subasta Stack's - 16 de agosto de 2013
VendedorStack's
Fecha16 de agosto de 2013
ConservaciónXF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode Isabel I de Media corona del Sin fecha (1561-1570)?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de Media corona del Sin fecha (1561-1570) es de 22000 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Media corona del Sin fecha (1561-1570)?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Media corona del Sin fecha (1561-1570) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Media corona del Sin fecha (1561-1570)?

Para vender Media corona del Sin fecha (1561-1570), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

