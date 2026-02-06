flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

1 Corona Sin fecha (1559-1578). Busto ancho (Gran Bretaña, Isabel I)

Variedad: Busto ancho

Anverso 1 Corona Sin fecha (1559-1578) Busto ancho - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Isabel IReverso 1 Corona Sin fecha (1559-1578) Busto ancho - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Isabel I

Foto hecha por: Morton & Eden Ltd

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,994)
  • Peso2,83 g
  • Oro puro (0,0904 oz) 2,813 g
  • Diámetro24 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoIsabel I
  • Valor nominal1 Corona
  • AñoSin fecha (1559-1578)
  • GobernanteIsabel
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:4900 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 Corona Sin fecha (1559-1578) Busto ancho - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Isabel I
Precios de subastas (9)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 Corona de Sin fecha (1559-1578) . Busto ancho. Esta moneda de oro pertenece al tiempo Isabel I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 16 vendido en la subasta Spink por GBP 8500. La subasta tuvo lugar el 28 de septiembre de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1559-1578) en subasta Spink - 4 de abril de 2024
VendedorSpink
Fecha4 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
2277 $
Precio en la divisa de la subasta 1800 GBP
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1559-1578) en subasta NOONANS - 7 de febrero de 2024
VendedorNOONANS
Fecha7 de febrero de 2024
ConservaciónF
Precio
3781 $
Precio en la divisa de la subasta 3000 GBP
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1559-1578) en subasta London Coins - 3 de septiembre de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha3 de septiembre de 2023
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1559-1578) en subasta St James’s - 14 de junio de 2022
VendedorSt James’s
Fecha14 de junio de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1559-1578) en subasta Spink - 28 de septiembre de 2021
VendedorSpink
Fecha28 de septiembre de 2021
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1559-1578) en subasta Spink - 28 de septiembre de 2021
VendedorSpink
Fecha28 de septiembre de 2021
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1559-1578) en subasta Baldwin's of St. James's - 15 de octubre de 2020
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha15 de octubre de 2020
ConservaciónXF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1559-1578) en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 2 de abril de 2020
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha2 de abril de 2020
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1559-1578) en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 5 de mayo de 2015
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha5 de mayo de 2015
ConservaciónVF
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de orode Isabel I de 1 Corona del Sin fecha (1559-1578)?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de 1 Corona del Sin fecha (1559-1578) es de 4900 USD. La moneda contiene 2,813 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 427,82 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 Corona del Sin fecha (1559-1578)?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 Corona del Sin fecha (1559-1578) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 Corona del Sin fecha (1559-1578)?

Para vender 1 Corona del Sin fecha (1559-1578), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

