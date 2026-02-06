flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

1/4 ángel Sin fecha (1559-1578) (Gran Bretaña, Isabel I)

Anverso 1/4 ángel Sin fecha (1559-1578) - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Isabel IReverso 1/4 ángel Sin fecha (1559-1578) - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Isabel I

Foto hecha por: SINCONA AG

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,994)
  • Peso1,3 g
  • Oro puro (0,0415 oz) 1,2922 g
  • Diámetro17 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoIsabel I
  • Valor nominal1/4 ángel
  • AñoSin fecha (1559-1578)
  • GobernanteIsabel
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:3700 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/4 ángel Sin fecha (1559-1578) - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Isabel I
Precios de subastas (70)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1/4 ángel de Sin fecha (1559-1578) . Esta moneda de oro pertenece al tiempo Isabel I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1 vendido en la subasta Spink por GBP 5800. La subasta tuvo lugar el 28 de septiembre de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1/4 ángel Sin fecha (1559-1578) en subasta Spink - 10 de diciembre de 2025
VendedorSpink
Fecha10 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
2261 $
Precio en la divisa de la subasta 1700 GBP
Gran Bretaña 1/4 ángel Sin fecha (1559-1578) en subasta Spink - 30 de septiembre de 2025
VendedorSpink
Fecha30 de septiembre de 2025
ConservaciónAU55 NGC
Precio
Gran Bretaña 1/4 ángel Sin fecha (1559-1578) en subasta Spink - 30 de septiembre de 2025
VendedorSpink
Fecha30 de septiembre de 2025
ConservaciónAU58 NGC
Precio
6449 $
Precio en la divisa de la subasta 4800 GBP
Gran Bretaña 1/4 ángel Sin fecha (1559-1578) en subasta Stack's - 26 de agosto de 2025
VendedorStack's
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónXF40 PCGS
Precio
Gran Bretaña 1/4 ángel Sin fecha (1559-1578) en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 9 de julio de 2025
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha9 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1/4 ángel Sin fecha (1559-1578) en subasta Heritage - 22 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Gran Bretaña 1/4 ángel Sin fecha (1559-1578) en subasta Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 17 de septiembre de 2024
VendedorHosker Haynes Auctioneers Ltd
Fecha17 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1/4 ángel Sin fecha (1559-1578) en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Gran Bretaña 1/4 ángel Sin fecha (1559-1578) en subasta NOONANS - 27 de junio de 2024
VendedorNOONANS
Fecha27 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1/4 ángel Sin fecha (1559-1578) en subasta Spink - 4 de abril de 2024
VendedorSpink
Fecha4 de abril de 2024
ConservaciónAU50 NGC
Precio
Gran Bretaña 1/4 ángel Sin fecha (1559-1578) en subasta St James’s - 27 de marzo de 2024
VendedorSt James’s
Fecha27 de marzo de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Gran Bretaña 1/4 ángel Sin fecha (1559-1578) en subasta NOONANS - 7 de febrero de 2024
VendedorNOONANS
Fecha7 de febrero de 2024
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 1/4 ángel Sin fecha (1559-1578) en subasta St James’s - 27 de septiembre de 2023
VendedorSt James’s
Fecha27 de septiembre de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Gran Bretaña 1/4 ángel Sin fecha (1559-1578) en subasta St James’s - 27 de septiembre de 2023
VendedorSt James’s
Fecha27 de septiembre de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Gran Bretaña 1/4 ángel Sin fecha (1559-1578) en subasta Heritage - 20 de julio de 2023
VendedorHeritage
Fecha20 de julio de 2023
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Gran Bretaña 1/4 ángel Sin fecha (1559-1578) en subasta St James’s - 28 de junio de 2023
VendedorSt James’s
Fecha28 de junio de 2023
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Gran Bretaña 1/4 ángel Sin fecha (1559-1578) en subasta SINCONA - 15 de mayo de 2023
VendedorSINCONA
Fecha15 de mayo de 2023
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Gran Bretaña 1/4 ángel Sin fecha (1559-1578) en subasta CNG - 11 de enero de 2023
VendedorCNG
Fecha11 de enero de 2023
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1/4 ángel Sin fecha (1559-1578) en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2022
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2022
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Gran Bretaña 1/4 ángel Sin fecha (1559-1578) en subasta St James’s - 14 de junio de 2022
VendedorSt James’s
Fecha14 de junio de 2022
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1/4 ángel Sin fecha (1559-1578) en subasta St James’s - 14 de junio de 2022
VendedorSt James’s
Fecha14 de junio de 2022
ConservaciónVF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode Isabel I de 1/4 ángel del Sin fecha (1559-1578)?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de 1/4 ángel del Sin fecha (1559-1578) es de 3700 USD. La moneda contiene 1,2922 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 196,4 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/4 ángel del Sin fecha (1559-1578)?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1/4 ángel del Sin fecha (1559-1578) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/4 ángel del Sin fecha (1559-1578)?

Para vender 1/4 ángel del Sin fecha (1559-1578), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
