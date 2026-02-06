1/2 libra Sin fecha (1559-1578). Borde de puntos (Gran Bretaña, Isabel I)
Variedad: Borde de puntos
Foto hecha por: H.D. Rauch
Detalles técnicos
- MetalOro (0,994)
- Peso5,55 g
- Oro puro (0,1774 oz) 5,5167 g
- Diámetro30 mm
- CantoLiso
Descripción
- PaísGran Bretaña
- PeríodoIsabel I
- Valor nominal1/2 libra
- AñoSin fecha (1559-1578)
- GobernanteIsabel
- Casa de monedaLondres
- PropósitoCirculación
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda británica de 1/2 libra de Sin fecha (1559-1578) . Borde de puntos. Esta moneda de oro pertenece al tiempo Isabel I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 381 vendido en la subasta Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. por USD 48000. La subasta tuvo lugar el 5 de septiembre de 2023.
¿Cuánto vale la moneda de orode Isabel I de 1/2 libra del Sin fecha (1559-1578)?
Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 libra del Sin fecha (1559-1578) es de 7300 USD. La moneda contiene 5,5167 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 839,55 USD.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 libra del Sin fecha (1559-1578)?
La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1/2 libra del Sin fecha (1559-1578) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de 1/2 libra del Sin fecha (1559-1578)?
Para vender 1/2 libra del Sin fecha (1559-1578), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.