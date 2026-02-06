flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

1/2 libra Sin fecha (1559-1578). Borde de puntos (Gran Bretaña, Isabel I)

Variedad: Borde de puntos

Anverso 1/2 libra Sin fecha (1559-1578) Borde de puntos - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Isabel IReverso 1/2 libra Sin fecha (1559-1578) Borde de puntos - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Isabel I

Foto hecha por: H.D. Rauch

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,994)
  • Peso5,55 g
  • Oro puro (0,1774 oz) 5,5167 g
  • Diámetro30 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoIsabel I
  • Valor nominal1/2 libra
  • AñoSin fecha (1559-1578)
  • GobernanteIsabel
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:7300 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 libra Sin fecha (1559-1578) Borde de puntos - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Isabel I
Precios de subastas (147)Variedades (4)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1/2 libra de Sin fecha (1559-1578) . Borde de puntos. Esta moneda de oro pertenece al tiempo Isabel I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 381 vendido en la subasta Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. por USD 48000. La subasta tuvo lugar el 5 de septiembre de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Otros filtros
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1559-1578) en subasta St James’s - 14 de enero de 2026
VendedorSt James’s
Fecha14 de enero de 2026
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
22000 $
Precio en la divisa de la subasta 22000 USD
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1559-1578) en subasta Spink - 30 de septiembre de 2025
VendedorSpink
Fecha30 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
4703 $
Precio en la divisa de la subasta 3500 GBP
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1559-1578) en subasta St James’s - 24 de septiembre de 2025
VendedorSt James’s
Fecha24 de septiembre de 2025
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1559-1578) en subasta Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 16 de septiembre de 2025
VendedorHosker Haynes Auctioneers Ltd
Fecha16 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1559-1578) en subasta Stack's - 26 de agosto de 2025
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1559-1578) en subasta Stack's - 26 de agosto de 2025
VendedorStack's
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1559-1578) en subasta Spink - 3 de abril de 2025
VendedorSpink
Fecha3 de abril de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1559-1578) en subasta Spink - 9 de enero de 2025
VendedorSpink
Fecha9 de enero de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1559-1578) en subasta Rauch - 13 de diciembre de 2024
VendedorRauch
Fecha13 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1559-1578) en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1559-1578) en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1559-1578) en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 10 de julio de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha10 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1559-1578) en subasta Heritage - 9 de junio de 2024
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1559-1578) en subasta Heritage - 9 de junio de 2024
VendedorHeritage
Fecha9 de junio de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1559-1578) en subasta Heritage - 10 de mayo de 2024
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1559-1578) en subasta Heritage - 10 de mayo de 2024
VendedorHeritage
Fecha10 de mayo de 2024
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1559-1578) en subasta St James’s - 27 de marzo de 2024
VendedorSt James’s
Fecha27 de marzo de 2024
ConservaciónSin grado NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1559-1578) en subasta Künker - 22 de marzo de 2024
VendedorKünker
Fecha22 de marzo de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1559-1578) en subasta Spink - 27 de enero de 2024
VendedorSpink
Fecha27 de enero de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1559-1578) en subasta Hess Divo - 13 de diciembre de 2023
VendedorHess Divo
Fecha13 de diciembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1559-1578) en subasta Teutoburger - 4 de diciembre de 2023
VendedorTeutoburger
Fecha4 de diciembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1559-1578) en subasta London Coins - 3 de diciembre de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha3 de diciembre de 2023
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1559-1578) en subasta St James’s - 8 de noviembre de 2023
VendedorSt James’s
Fecha8 de noviembre de 2023
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1559-1578) en subasta Auction World - 15 de octubre de 2023
VendedorAuction World
Fecha15 de octubre de 2023
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1559-1578) en subasta CNG - 20 de septiembre de 2023
VendedorCNG
Fecha20 de septiembre de 2023
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode Isabel I de 1/2 libra del Sin fecha (1559-1578)?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 libra del Sin fecha (1559-1578) es de 7300 USD. La moneda contiene 5,5167 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 839,55 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 libra del Sin fecha (1559-1578)?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1/2 libra del Sin fecha (1559-1578) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 libra del Sin fecha (1559-1578)?

Para vender 1/2 libra del Sin fecha (1559-1578), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de Gran BretañaCatálogo de monedas Isabel IMonedas de Gran Bretaña en 1559Todas monedas británicasbritánicas de oro monedas británicas monedas con valor nominal 1/2 libraSubastas numismáticas