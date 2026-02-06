flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

Media corona Sin fecha (1559-1578). Busto ancho (Gran Bretaña, Isabel I)

Variedad: Busto ancho

Anverso Media corona Sin fecha (1559-1578) Busto ancho - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Isabel IReverso Media corona Sin fecha (1559-1578) Busto ancho - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Isabel I

Foto hecha por: Spink

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,994)
  • Peso1,4 g
  • Oro puro (0,0447 oz) 1,3916 g
  • Diámetro17 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoIsabel I
  • Valor nominalMedia corona
  • AñoSin fecha (1559-1578)
  • GobernanteIsabel
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:3100 USD
Gráfico de ventas en subastas Media corona Sin fecha (1559-1578) Busto ancho - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Isabel I
Precios de subastas (11)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Media corona de Sin fecha (1559-1578) . Busto ancho. Esta moneda de oro pertenece al tiempo Isabel I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 112 vendido en la subasta St James’s Auctions por GBP 5200. La subasta tuvo lugar el 23 de septiembre de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1559-1578) en subasta Spink - 3 de abril de 2023
VendedorSpink
Fecha3 de abril de 2023
ConservaciónVF
Precio
2704 $
Precio en la divisa de la subasta 2200 GBP
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1559-1578) en subasta St James’s - 14 de junio de 2022
VendedorSt James’s
Fecha14 de junio de 2022
ConservaciónF
Precio
2796 $
Precio en la divisa de la subasta 2300 GBP
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1559-1578) en subasta St James’s - 14 de junio de 2022
VendedorSt James’s
Fecha14 de junio de 2022
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1559-1578) en subasta SINCONA - 21 de noviembre de 2021
VendedorSINCONA
Fecha21 de noviembre de 2021
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1559-1578) en subasta St James’s - 23 de septiembre de 2021
VendedorSt James’s
Fecha23 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1559-1578) en subasta Morton & Eden - 28 de noviembre de 2019
VendedorMorton & Eden
Fecha28 de noviembre de 2019
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1559-1578) en subasta Morton & Eden - 8 de diciembre de 2017
VendedorMorton & Eden
Fecha8 de diciembre de 2017
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1559-1578) en subasta Spink - 26 de septiembre de 2016
VendedorSpink
Fecha26 de septiembre de 2016
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1559-1578) en subasta Baldwin's of St. James's - 19 de abril de 2012
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha19 de abril de 2012
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1559-1578) en subasta Spink - 22 de junio de 2011
VendedorSpink
Fecha22 de junio de 2011
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1559-1578) en subasta Spink - 1 de diciembre de 2005
VendedorSpink
Fecha1 de diciembre de 2005
ConservaciónF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode Isabel I de Media corona del Sin fecha (1559-1578)?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de Media corona del Sin fecha (1559-1578) es de 3100 USD. La moneda contiene 1,3916 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 211,54 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Media corona del Sin fecha (1559-1578)?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Media corona del Sin fecha (1559-1578) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Media corona del Sin fecha (1559-1578)?

Para vender Media corona del Sin fecha (1559-1578), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

