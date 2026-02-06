Media corona Sin fecha (1559-1578). Busto ancho (Gran Bretaña, Isabel I)
Variedad: Busto ancho
Foto hecha por: Spink
Detalles técnicos
- MetalOro (0,994)
- Peso1,4 g
- Oro puro (0,0447 oz) 1,3916 g
- Diámetro17 mm
- CantoLiso
Descripción
- PaísGran Bretaña
- PeríodoIsabel I
- Valor nominalMedia corona
- AñoSin fecha (1559-1578)
- GobernanteIsabel
- Casa de monedaLondres
- PropósitoCirculación
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda británica de Media corona de Sin fecha (1559-1578) . Busto ancho. Esta moneda de oro pertenece al tiempo Isabel I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 112 vendido en la subasta St James’s Auctions por GBP 5200. La subasta tuvo lugar el 23 de septiembre de 2021.
¿Cuánto vale la moneda de orode Isabel I de Media corona del Sin fecha (1559-1578)?
Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de Media corona del Sin fecha (1559-1578) es de 3100 USD. La moneda contiene 1,3916 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 211,54 USD.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Media corona del Sin fecha (1559-1578)?
La información sobre el precio actual de la moneda británica de Media corona del Sin fecha (1559-1578) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de Media corona del Sin fecha (1559-1578)?
Para vender Media corona del Sin fecha (1559-1578), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.