Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

1/2 libra Sin fecha (1561-1570) (Gran Bretaña, Isabel I)

Anverso 1/2 libra Sin fecha (1561-1570) - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Isabel IReverso 1/2 libra Sin fecha (1561-1570) - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Isabel I

Foto hecha por: SINCONA AG

Detalles técnicos

  • MetalOro
  • Peso5,55 g
  • Diámetro29 mm

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoIsabel I
  • Valor nominal1/2 libra
  • AñoSin fecha (1561-1570)
  • GobernanteIsabel
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:20000 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 libra Sin fecha (1561-1570) - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Isabel I
Precios de subastas (57)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1/2 libra de Sin fecha (1561-1570) . Esta moneda de oro pertenece al tiempo Isabel I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1119 vendido en la subasta Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. por USD 67500. La subasta tuvo lugar el 29 de enero de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1561-1570) en subasta Schulman - 18 de diciembre de 2025
VendedorSchulman
Fecha18 de diciembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
15264 $
Precio en la divisa de la subasta 13000 EUR
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1561-1570) en subasta Spink - 30 de septiembre de 2025
VendedorSpink
Fecha30 de septiembre de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
22842 $
Precio en la divisa de la subasta 17000 GBP
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1561-1570) en subasta St James’s - 24 de septiembre de 2025
VendedorSt James’s
Fecha24 de septiembre de 2025
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1561-1570) en subasta Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 16 de septiembre de 2025
VendedorHosker Haynes Auctioneers Ltd
Fecha16 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1561-1570) en subasta Morton & Eden - 23 de julio de 2025
VendedorMorton & Eden
Fecha23 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1561-1570) en subasta St James’s - 15 de julio de 2025
VendedorSt James’s
Fecha15 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1561-1570) en subasta Stack's - 13 de marzo de 2025
VendedorStack's
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1561-1570) en subasta St James’s - 15 de enero de 2025
VendedorSt James’s
Fecha15 de enero de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1561-1570) en subasta Spink - 9 de enero de 2025
VendedorSpink
Fecha9 de enero de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1561-1570) en subasta GINZA - 16 de noviembre de 2024
VendedorGINZA
Fecha16 de noviembre de 2024
ConservaciónAU55 NGC
Precio
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1561-1570) en subasta Spink - 26 de septiembre de 2024
VendedorSpink
Fecha26 de septiembre de 2024
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1561-1570) en subasta NOONANS - 7 de febrero de 2024
VendedorNOONANS
Fecha7 de febrero de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1561-1570) en subasta Goldberg - 31 de enero de 2024
VendedorGoldberg
Fecha31 de enero de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1561-1570) en subasta NOONANS - 19 de julio de 2023
VendedorNOONANS
Fecha19 de julio de 2023
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1561-1570) en subasta NOONANS - 19 de julio de 2023
VendedorNOONANS
Fecha19 de julio de 2023
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1561-1570) en subasta NOONANS - 19 de julio de 2023
VendedorNOONANS
Fecha19 de julio de 2023
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1561-1570) en subasta NOONANS - 19 de julio de 2023
VendedorNOONANS
Fecha19 de julio de 2023
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1561-1570) en subasta Künker - 22 de junio de 2023
VendedorKünker
Fecha22 de junio de 2023
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1561-1570) en subasta St James’s - 14 de junio de 2022
VendedorSt James’s
Fecha14 de junio de 2022
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1561-1570) en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 10 de marzo de 2022
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha10 de marzo de 2022
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1561-1570) en subasta SINCONA - 21 de noviembre de 2021
VendedorSINCONA
Fecha21 de noviembre de 2021
ConservaciónAU55 NGC
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode Isabel I de 1/2 libra del Sin fecha (1561-1570)?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 libra del Sin fecha (1561-1570) es de 20000 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 libra del Sin fecha (1561-1570)?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1/2 libra del Sin fecha (1561-1570) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 libra del Sin fecha (1561-1570)?

Para vender 1/2 libra del Sin fecha (1561-1570), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
