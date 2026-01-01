Catálogo
Gran Bretaña
1577
Monedas de de Gran Bretaña 1577
Todos
Todos
Oro
Monedas de oro
Soberano Sin fecha (1559-1578)
Rejilla sin cadenas
Precio promedio
86000 $
Ventas
0
7
Soberano Sin fecha (1559-1600)
Cadenas en la rejilla de caída
Precio promedio
27000 $
Ventas
0
261
Angel Sin fecha (1559-1578)
Línea de borde
Precio promedio
7800 $
Ventas
0
18
Angel Sin fecha (1559-1578)
Borde con puntos en un lado
Precio promedio
8700 $
Ventas
0
7
Angel Sin fecha (1559-1603)
Borde de puntos
Precio promedio
6300 $
Ventas
0
215
Angel Sin fecha (1559-1578)
Barco a la izquierda
Precio promedio
6000 $
Ventas
0
20
Medio ángel Sin fecha (1559-1578)
Línea de borde
Precio promedio
—
Ventas
0
0
Medio ángel Sin fecha (1559-1578)
Z.HIB
Precio promedio
8200 $
Ventas
0
2
Medio ángel Sin fecha (1559-1578)
Borde de puntos
Precio promedio
6300 $
Ventas
0
68
Medio ángel Sin fecha (1559-1578)
Borde de puntos. Sin "E"
Precio promedio
—
Ventas
0
0
1/4 ángel Sin fecha (1559-1578)
Precio promedio
3700 $
Ventas
0
73
1/2 libra Sin fecha (1559-1578)
Línea de borde
Precio promedio
30000 $
Ventas
0
3
1/2 libra Sin fecha (1559-1578)
Borde de puntos
Precio promedio
7300 $
Ventas
0
154
1/2 libra Sin fecha (1559-1578)
Retrato pequeño
Precio promedio
7600 $
Ventas
0
2
1/2 libra Sin fecha (1559-1578)
Busto ancho
Precio promedio
7200 $
Ventas
0
32
1 Corona Sin fecha (1559-1578)
Línea de borde
Precio promedio
23000 $
Ventas
0
1
1 Corona Sin fecha (1559-1578)
Borde de puntos
Precio promedio
4400 $
Ventas
0
31
1 Corona Sin fecha (1559-1578)
Busto ancho
Precio promedio
4900 $
Ventas
0
9
Media corona Sin fecha (1559-1578)
Línea de borde
Precio promedio
30000 $
Ventas
0
1
Media corona Sin fecha (1559-1578)
Borde de puntos
Precio promedio
5200 $
Ventas
0
31
Media corona Sin fecha (1559-1578)
Busto ancho
Precio promedio
3100 $
Ventas
0
11
