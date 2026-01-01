Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952
Monedas de de Gran Bretaña 1624
Monedas de oro
Rial rosa Sin fecha (1619-1625) Tercera emisiónEspalda de trono sin decoración
Precio promedio44000 $
Ventas
07
Monedas de plata
1 Corona Sin fecha (1619-1625) Tercera emisiónBajo el jinete, terreno parejo o hierba
Precio promedio4200 $
Ventas
0102
Media corona Sin fecha (1619-1625) Tercera emisiónSin línea debajo del jinete
Precio promedio2400 $
Ventas
01
Media corona Sin fecha (1619-1625) Tercera emisiónPluma sobre el escudo
Precio promedio810 $
Ventas
046
