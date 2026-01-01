flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

Monedas de de Gran Bretaña 1624

Monedas de oro

Anverso
Reverso
Laurel Sin fecha (1619-1625) Primer busto
Precio promedio4700 $
Ventas
044
Anverso
Reverso
Laurel Sin fecha (1619-1625) Segundo busto
Precio promedio4500 $
Ventas
063
Anverso
Reverso
Laurel Sin fecha (1619-1625) Tercer busto
Precio promedio3200 $
Ventas
081
Anverso
Reverso
Laurel Sin fecha (1619-1625) Cuarto busto
Precio promedio4500 $
Ventas
1299
Anverso
Reverso
Laurel Sin fecha (1619-1625) Quinta busto
Precio promedio7300 $
Ventas
02
Anverso
Reverso
1/2 laurel Sin fecha (1619-1625) Primer busto
Precio promedio1600 $
Ventas
117
Anverso
Reverso
1/2 laurel Sin fecha (1619-1625) Tercera emisión
Precio promedio2700 $
Ventas
0127
Anverso
Reverso
1/4 laurel Sin fecha (1619-1625) Segundo busto
Precio promedio1500 $
Ventas
0110
Anverso
Reverso
1/4 laurel Sin fecha (1619-1625) Cuarto busto
Precio promedio1200 $
Ventas
198
Anverso
Reverso
Rial rosa Sin fecha (1619-1625) Tercera emisión
Precio promedio32000 $
Ventas
066
Anverso
Reverso
Rial rosa Sin fecha (1619-1625) Tercera emisiónEspalda de trono sin decoración
Precio promedio44000 $
Ventas
07
Anverso
Reverso
Spur rial Sin fecha (1619-1625) Tercera emisión
Precio promedio83000 $
Ventas
018
Anverso
Reverso
Angel Sin fecha (1619-1625) Tercera emisión
Precio promedio6700 $
Ventas
08
Anverso
Reverso
Angel Sin fecha (1619-1625) Tercera emisiónAgujero
Precio promedio810 $
Ventas
05

Monedas de plata

Anverso
Reverso
1 Corona Sin fecha (1619-1625) Tercera emisiónBajo el jinete, terreno parejo o hierba
Precio promedio4200 $
Ventas
0102
Anverso
Reverso
1 Corona Sin fecha (1619-1625) Tercera emisiónPluma sobre el escudo
Precio promedio2300 $
Ventas
064
Anverso
Reverso
Media corona Sin fecha (1619-1625) Tercera emisión
Precio promedio890 $
Ventas
0109
Anverso
Reverso
Media corona Sin fecha (1619-1625) Tercera emisiónSin línea debajo del jinete
Precio promedio2400 $
Ventas
01
Anverso
Reverso
Media corona Sin fecha (1619-1625) Tercera emisiónPluma sobre el escudo
Precio promedio810 $
Ventas
046
Anverso
Reverso
1 chelín Sin fecha (1619-1625) Sexto busto
Precio promedio350 $
Ventas
2264
Anverso
Reverso
1 chelín Sin fecha (1619-1625) Sexto bustoPluma sobre el escudo
Precio promedio2300 $
Ventas
046
Anverso
Reverso
6 peniques 1624 Sexto busto
Precio promedio290 $
Ventas
052
Anverso
Reverso
2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1619-1625) Tercera emisión
Precio promedio270 $
Ventas
029
Anverso
Reverso
Penique Sin fecha (1619-1625) Tercera emisión
Precio promedio170 $
Ventas
022
Anverso
Reverso
Penique Sin fecha (1619-1625) Tercera emisiónSin contorno o en un lado
Precio promedio190 $
Ventas
06
Anverso
Reverso
Medio Penique Sin fecha (1619-1625) Tercera emisión
Precio promedio170 $
Ventas
029

Monedas de cobre

Anverso
Reverso
Farthing Sin fecha (1603-1625)
Precio promedio130 $
Ventas
045
Anverso
Reverso
Farthing Sin fecha (1603-1625)Forma ovalada
Precio promedio190 $
Ventas
06
