flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

Laurel Sin fecha (1619-1625) "Primer busto" (Gran Bretaña, Jacobo I)

Anverso Laurel Sin fecha (1619-1625) "Primer busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo IReverso Laurel Sin fecha (1619-1625) "Primer busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso9 g
  • Oro puro (0,2653 oz) 8,253 g
  • Diámetro35 mm

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominalLaurel
  • AñoSin fecha (1619-1625)
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:4700 USD
Gráfico de ventas en subastas Laurel Sin fecha (1619-1625) "Primer busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (42)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Laurel de Sin fecha (1619-1625) "Primer busto". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 203 vendido en la subasta Spink por GBP 15000. La subasta tuvo lugar el 6 de octubre de 2011.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Primer busto" en subasta Cambi Aste - 13 de noviembre de 2025
VendedorCambi Aste
Fecha13 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
3477 $
Precio en la divisa de la subasta 3000 EUR
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Primer busto" en subasta CNG - 13 de agosto de 2025
VendedorCNG
Fecha13 de agosto de 2025
ConservaciónVF
Precio
2500 $
Precio en la divisa de la subasta 2500 USD
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Primer busto" en subasta CNG - 21 de mayo de 2025
VendedorCNG
Fecha21 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Primer busto" en subasta Spink - 26 de septiembre de 2024
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Primer busto" en subasta Spink - 26 de septiembre de 2024
VendedorSpink
Fecha26 de septiembre de 2024
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Primer busto" en subasta Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 17 de septiembre de 2024
VendedorHosker Haynes Auctioneers Ltd
Fecha17 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Primer busto" en subasta Heritage - 18 de febrero de 2024
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Primer busto" en subasta Heritage - 18 de febrero de 2024
VendedorHeritage
Fecha18 de febrero de 2024
ConservaciónAU50 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Primer busto" en subasta Heritage - 8 de enero de 2024
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Primer busto" en subasta Heritage - 8 de enero de 2024
VendedorHeritage
Fecha8 de enero de 2024
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Primer busto" en subasta Boule - 20 de abril de 2023
VendedorBoule
Fecha20 de abril de 2023
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Primer busto" en subasta CNG - 8 de octubre de 2022
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Primer busto" en subasta CNG - 8 de octubre de 2022
VendedorCNG
Fecha8 de octubre de 2022
ConservaciónSin grado NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Primer busto" en subasta Stack's - 24 de agosto de 2022
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Primer busto" en subasta Stack's - 24 de agosto de 2022
VendedorStack's
Fecha24 de agosto de 2022
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Primer busto" en subasta Morton & Eden - 21 de julio de 2022
VendedorMorton & Eden
Fecha21 de julio de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Primer busto" en subasta Spink - 23 de enero de 2022
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Primer busto" en subasta Spink - 23 de enero de 2022
VendedorSpink
Fecha23 de enero de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Primer busto" en subasta Auction World - 16 de enero de 2022
VendedorAuction World
Fecha16 de enero de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Primer busto" en subasta London Coins - 6 de junio de 2021
VendedorLondon Coins
Fecha6 de junio de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Primer busto" en subasta Jean ELSEN - 5 de junio de 2021
VendedorJean ELSEN
Fecha5 de junio de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Primer busto" en subasta iNumis - 8 de diciembre de 2020
VendedoriNumis
Fecha8 de diciembre de 2020
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Primer busto" en subasta London Coins - 6 de diciembre de 2020
VendedorLondon Coins
Fecha6 de diciembre de 2020
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Primer busto" en subasta CNG - 17 de septiembre de 2020
VendedorCNG
Fecha17 de septiembre de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Primer busto" en subasta CNG - 14 de mayo de 2020
VendedorCNG
Fecha14 de mayo de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Primer busto" en subasta Numismatica Genevensis - 19 de noviembre de 2019
VendedorNumismatica Genevensis
Fecha19 de noviembre de 2019
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Primer busto" en subasta Sovereign Rarities - 25 de septiembre de 2018
VendedorSovereign Rarities
Fecha25 de septiembre de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jacobo I de Laurel del Sin fecha (1619-1625). "Primer busto"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de Laurel del Sin fecha (1619-1625). "Primer busto" es de 4700 USD. La moneda contiene 8,253 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 1255,53 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Laurel del Sin fecha (1619-1625). "Primer busto"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Laurel del Sin fecha (1619-1625) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Laurel del Sin fecha (1619-1625). "Primer busto"?

Para vender Laurel del Sin fecha (1619-1625), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de Gran BretañaCatálogo de monedas de Jacobo IMonedas de Gran Bretaña en 1619Todas monedas británicasbritánicas de oro monedas británicas monedas con valor nominal LaurelSubastas numismáticas