Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

Monedas de oro Laurel de Jacobo I - Gran Bretaña

Laurel 1619

Primer busto
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1619-1625)044
Laurel 1619

Segundo busto
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1619-1625)063
Laurel 1619

Tercer busto
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1619-1625)081
Laurel 1619

Cuarto busto
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1619-1625)1299
Laurel 1619

Quinta busto
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1619-1625)02
