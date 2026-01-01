Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952
Monedas de oro Laurel de Jacobo I - Gran Bretaña
Laurel 1619Primer busto
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1619-1625)044
Laurel 1619Segundo busto
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1619-1625)063
Laurel 1619Tercer busto
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1619-1625)081
Laurel 1619Cuarto busto
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1619-1625)1299
Laurel 1619Quinta busto
AñoMarcaDescripciónVentasVentasSin fecha (1619-1625)02
Secciones populares