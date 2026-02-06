flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

Laurel Sin fecha (1619-1625) "Segundo busto" (Gran Bretaña, Jacobo I)

Anverso Laurel Sin fecha (1619-1625) "Segundo busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo IReverso Laurel Sin fecha (1619-1625) "Segundo busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso9 g
  • Oro puro (0,2653 oz) 8,253 g
  • Diámetro36 mm

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominalLaurel
  • AñoSin fecha (1619-1625)
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:4500 USD
Gráfico de ventas en subastas Laurel Sin fecha (1619-1625) "Segundo busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (61)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Laurel de Sin fecha (1619-1625) "Segundo busto". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 593 vendido en la subasta SINCONA AG por CHF 13000. La subasta tuvo lugar el 21 de noviembre de 2021.

Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Segundo busto" en subasta TimeLine Auctions - 11 de diciembre de 2025
VendedorTimeLine Auctions
Fecha11 de diciembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
5623 $
Precio en la divisa de la subasta 4200 GBP
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Segundo busto" en subasta Cambi Aste - 13 de noviembre de 2025
VendedorCambi Aste
Fecha13 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
2898 $
Precio en la divisa de la subasta 2500 EUR
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Segundo busto" en subasta Stack's - 26 de agosto de 2025
VendedorStack's
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Segundo busto" en subasta Heritage - 26 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónAU50 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Segundo busto" en subasta Heritage - 8 de junio de 2025
VendedorHeritage
Fecha8 de junio de 2025
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Segundo busto" en subasta Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 25 de marzo de 2025
VendedorHosker Haynes Auctioneers Ltd
Fecha25 de marzo de 2025
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Segundo busto" en subasta Heritage - 13 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha13 de enero de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Segundo busto" en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 de diciembre de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Segundo busto" en subasta Oslo Myntgalleri - 24 de noviembre de 2024
VendedorOslo Myntgalleri
Fecha24 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Segundo busto" en subasta Spink - 31 de julio de 2024
VendedorSpink
Fecha31 de julio de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Segundo busto" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 18 de octubre de 2023
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha18 de octubre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Segundo busto" en subasta CNG - 20 de septiembre de 2023
VendedorCNG
Fecha20 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Segundo busto" en subasta CNG - 24 de mayo de 2023
VendedorCNG
Fecha24 de mayo de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Segundo busto" en subasta NOONANS - 5 de abril de 2023
VendedorNOONANS
Fecha5 de abril de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Segundo busto" en subasta Aureo & Calicó - 16 de marzo de 2023
VendedorAureo & Calicó
Fecha16 de marzo de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Segundo busto" en subasta Stack's - 15 de enero de 2023
VendedorStack's
Fecha15 de enero de 2023
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Segundo busto" en subasta London Coins - 4 de diciembre de 2022
VendedorLondon Coins
Fecha4 de diciembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Segundo busto" en subasta Busso Peus - 3 de noviembre de 2022
VendedorBusso Peus
Fecha3 de noviembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Segundo busto" en subasta Spink - 18 de octubre de 2022
VendedorSpink
Fecha18 de octubre de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Segundo busto" en subasta Spink - 7 de octubre de 2022
VendedorSpink
Fecha7 de octubre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Segundo busto" en subasta Spink - 7 de octubre de 2022
VendedorSpink
Fecha7 de octubre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jacobo I de Laurel del Sin fecha (1619-1625). "Segundo busto"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de Laurel del Sin fecha (1619-1625). "Segundo busto" es de 4500 USD. La moneda contiene 8,253 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 1255,53 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Laurel del Sin fecha (1619-1625). "Segundo busto"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Laurel del Sin fecha (1619-1625) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Laurel del Sin fecha (1619-1625). "Segundo busto"?

Para vender Laurel del Sin fecha (1619-1625), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

