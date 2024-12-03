flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

Laurel Sin fecha (1619-1625) "Quinta busto" (Gran Bretaña, Jacobo I)

Anverso Laurel Sin fecha (1619-1625) "Quinta busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo IReverso Laurel Sin fecha (1619-1625) "Quinta busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso9 g
  • Oro puro (0,2653 oz) 8,253 g
  • Diámetro35 mm

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominalLaurel
  • AñoSin fecha (1619-1625)
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:7300 USD
Gráfico de ventas en subastas Laurel Sin fecha (1619-1625) "Quinta busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Laurel de Sin fecha (1619-1625) "Quinta busto". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1049 vendido en la subasta Numismatica Ars Classica, Zurich por CHF 7500. La subasta tuvo lugar el 3 de diciembre de 2024.

Estado de conservación
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Quinta busto" en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 de diciembre de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
8462 $
Precio en la divisa de la subasta 7500 CHF
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Quinta busto" en subasta Spink - 7 de octubre de 2022
VendedorSpink
Fecha7 de octubre de 2022
ConservaciónVF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode de Jacobo I de Laurel del Sin fecha (1619-1625). "Quinta busto"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de Laurel del Sin fecha (1619-1625). "Quinta busto" es de 7300 USD. La moneda contiene 8,253 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 1255,53 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Laurel del Sin fecha (1619-1625). "Quinta busto"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Laurel del Sin fecha (1619-1625) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Laurel del Sin fecha (1619-1625). "Quinta busto"?

Para vender Laurel del Sin fecha (1619-1625), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

