Laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercer busto" (Gran Bretaña, Jacobo I)

Anverso Laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercer busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo IReverso Laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercer busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso9 g
  • Oro puro (0,2653 oz) 8,253 g
  • Diámetro36 mm

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominalLaurel
  • AñoSin fecha (1619-1625)
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:3200 USD
Gráfico de ventas en subastas Laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercer busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (78)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Laurel de Sin fecha (1619-1625) "Tercer busto". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 30161 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 38400. La subasta tuvo lugar el 5 de agosto de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercer busto" en subasta NOONANS - 9 de septiembre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha9 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
1626 $
Precio en la divisa de la subasta 1200 GBP
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercer busto" en subasta Heritage - 8 de septiembre de 2025
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercer busto" en subasta Heritage - 8 de septiembre de 2025
VendedorHeritage
Fecha8 de septiembre de 2025
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
3720 $
Precio en la divisa de la subasta 3720 USD
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercer busto" en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercer busto" en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercer busto" en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercer busto" en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercer busto" en subasta Stack's - 26 de agosto de 2025
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercer busto" en subasta Stack's - 26 de agosto de 2025
VendedorStack's
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónAU53 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercer busto" en subasta Spink - 9 de enero de 2025
VendedorSpink
Fecha9 de enero de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercer busto" en subasta MDC Monaco - 24 de octubre de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha24 de octubre de 2024
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercer busto" en subasta Heritage - 18 de febrero de 2024
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercer busto" en subasta Heritage - 18 de febrero de 2024
VendedorHeritage
Fecha18 de febrero de 2024
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercer busto" en subasta Heritage - 18 de febrero de 2024
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercer busto" en subasta Heritage - 18 de febrero de 2024
VendedorHeritage
Fecha18 de febrero de 2024
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercer busto" en subasta Goldberg - 21 de junio de 2023
VendedorGoldberg
Fecha21 de junio de 2023
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercer busto" en subasta Nihon - 11 de junio de 2023
VendedorNihon
Fecha11 de junio de 2023
ConservaciónAU50 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercer busto" en subasta SINCONA - 15 de mayo de 2023
VendedorSINCONA
Fecha15 de mayo de 2023
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercer busto" en subasta SINCONA - 15 de mayo de 2023
VendedorSINCONA
Fecha15 de mayo de 2023
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercer busto" en subasta NOONANS - 5 de abril de 2023
VendedorNOONANS
Fecha5 de abril de 2023
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercer busto" en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 31 de marzo de 2023
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha31 de marzo de 2023
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercer busto" en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2022
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercer busto" en subasta Spink - 7 de octubre de 2022
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercer busto" en subasta Spink - 7 de octubre de 2022
VendedorSpink
Fecha7 de octubre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercer busto" en subasta Spink - 7 de octubre de 2022
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercer busto" en subasta Spink - 7 de octubre de 2022
VendedorSpink
Fecha7 de octubre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercer busto" en subasta Spink - 7 de octubre de 2022
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercer busto" en subasta Spink - 7 de octubre de 2022
VendedorSpink
Fecha7 de octubre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercer busto" en subasta SINCONA - 16 de mayo de 2022
VendedorSINCONA
Fecha16 de mayo de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercer busto" en subasta Heritage - 19 de enero de 2022
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercer busto" en subasta Heritage - 19 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha19 de enero de 2022
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jacobo I de Laurel del Sin fecha (1619-1625). "Tercer busto"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de Laurel del Sin fecha (1619-1625). "Tercer busto" es de 3200 USD. La moneda contiene 8,253 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 1255,53 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Laurel del Sin fecha (1619-1625). "Tercer busto"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Laurel del Sin fecha (1619-1625) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Laurel del Sin fecha (1619-1625). "Tercer busto"?

Para vender Laurel del Sin fecha (1619-1625), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

