flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

Laurel Sin fecha (1619-1625) "Cuarto busto" (Gran Bretaña, Jacobo I)

Anverso Laurel Sin fecha (1619-1625) "Cuarto busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo IReverso Laurel Sin fecha (1619-1625) "Cuarto busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso9 g
  • Oro puro (0,2653 oz) 8,253 g
  • Diámetro35 mm

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominalLaurel
  • AñoSin fecha (1619-1625)
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:4500 USD
Gráfico de ventas en subastas Laurel Sin fecha (1619-1625) "Cuarto busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (287)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Laurel de Sin fecha (1619-1625) "Cuarto busto". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 30220 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 16800. La subasta tuvo lugar el 5 de mayo de 2022.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Cuarto busto" en subasta St James’s - 14 de enero de 2026
VendedorSt James’s
Fecha14 de enero de 2026
ConservaciónAU58 NGC
Precio
7600 $
Precio en la divisa de la subasta 7600 USD
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Cuarto busto" en subasta St James’s - 14 de enero de 2026
VendedorSt James’s
Fecha14 de enero de 2026
ConservaciónMS61 NGC
Precio
6000 $
Precio en la divisa de la subasta 6000 USD
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Cuarto busto" en subasta Spink - 10 de diciembre de 2025
VendedorSpink
Fecha10 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Cuarto busto" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 9 de diciembre de 2025
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha9 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Cuarto busto" en subasta The Coinery - 23 de noviembre de 2025
VendedorThe Coinery
Fecha23 de noviembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Cuarto busto" en subasta Cambi Aste - 13 de noviembre de 2025
VendedorCambi Aste
Fecha13 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Cuarto busto" en subasta Constantin Coins - 7 de noviembre de 2025
VendedorConstantin Coins
Fecha7 de noviembre de 2025
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Cuarto busto" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 31 de octubre de 2025
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha31 de octubre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Cuarto busto" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 31 de octubre de 2025
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha31 de octubre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Cuarto busto" en subasta V. GADOURY - 4 de octubre de 2025
VendedorV. GADOURY
Fecha4 de octubre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Cuarto busto" en subasta Heritage - 8 de septiembre de 2025
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Cuarto busto" en subasta Heritage - 8 de septiembre de 2025
VendedorHeritage
Fecha8 de septiembre de 2025
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Cuarto busto" en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Cuarto busto" en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Cuarto busto" en subasta Stack's - 26 de agosto de 2025
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Cuarto busto" en subasta Stack's - 26 de agosto de 2025
VendedorStack's
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Cuarto busto" en subasta Heritage - 26 de agosto de 2025
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Cuarto busto" en subasta Heritage - 26 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónAU53 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Cuarto busto" en subasta Heritage - 8 de junio de 2025
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Cuarto busto" en subasta Heritage - 8 de junio de 2025
VendedorHeritage
Fecha8 de junio de 2025
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Cuarto busto" en subasta Roschberg Mynthandel AS - 26 de abril de 2025
VendedorRoschberg Mynthandel AS
Fecha26 de abril de 2025
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Cuarto busto" en subasta CNG - 19 de febrero de 2025
VendedorCNG
Fecha19 de febrero de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Cuarto busto" en subasta Spink - 31 de enero de 2025
VendedorSpink
Fecha31 de enero de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Cuarto busto" en subasta Spink - 31 de enero de 2025
VendedorSpink
Fecha31 de enero de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Cuarto busto" en subasta Heritage - 22 de enero de 2025
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Cuarto busto" en subasta Heritage - 22 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónAU53 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Cuarto busto" en subasta Stack's - 19 de enero de 2025
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Cuarto busto" en subasta Stack's - 19 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha19 de enero de 2025
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Gran Bretaña Laurel Sin fecha (1619-1625) "Cuarto busto" en subasta NOONANS - 4 de marzo de 2026
VendedorNOONANS
Fecha4 de marzo de 2026
ConservaciónXF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jacobo I de Laurel del Sin fecha (1619-1625). "Cuarto busto"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de Laurel del Sin fecha (1619-1625). "Cuarto busto" es de 4500 USD. La moneda contiene 8,253 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 1255,53 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Laurel del Sin fecha (1619-1625). "Cuarto busto"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Laurel del Sin fecha (1619-1625) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Laurel del Sin fecha (1619-1625). "Cuarto busto"?

Para vender Laurel del Sin fecha (1619-1625), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de Gran BretañaCatálogo de monedas de Jacobo IMonedas de Gran Bretaña en 1619Todas monedas británicasbritánicas de oro monedas británicas monedas con valor nominal LaurelSubastas numismáticas