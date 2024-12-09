flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

Rial rosa Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" (Gran Bretaña, Jacobo I)

Anverso Rial rosa Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo IReverso Rial rosa Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I

Foto hecha por: Numismatica Genevensis SA

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,995)
  • Peso12,5 g
  • Oro puro (0,3999 oz) 12,4375 g
  • Diámetro38 mm

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominalRial rosa
  • AñoSin fecha (1619-1625)
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:32000 USD
Gráfico de ventas en subastas Rial rosa Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (66)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Rial rosa de Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1566 vendido en la subasta Numismatica Genevensis SA por CHF 100000. La subasta tuvo lugar el 9 de diciembre de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Rial rosa Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta St James’s - 14 de enero de 2026
VendedorSt James’s
Fecha14 de enero de 2026
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
44000 $
Precio en la divisa de la subasta 44000 USD
Gran Bretaña Rial rosa Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta St James’s - 14 de enero de 2026
VendedorSt James’s
Fecha14 de enero de 2026
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Gran Bretaña Rial rosa Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Nihon - 14 de diciembre de 2025
VendedorNihon
Fecha14 de diciembre de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
54569 $
Precio en la divisa de la subasta 8500000 JPY
Gran Bretaña Rial rosa Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Morton & Eden - 23 de julio de 2025
VendedorMorton & Eden
Fecha23 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Rial rosa Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Rauch - 13 de diciembre de 2024
VendedorRauch
Fecha13 de diciembre de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Gran Bretaña Rial rosa Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Numismatica Genevensis - 10 de diciembre de 2024
VendedorNumismatica Genevensis
Fecha10 de diciembre de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Gran Bretaña Rial rosa Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Morton & Eden - 21 de noviembre de 2024
VendedorMorton & Eden
Fecha21 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Rial rosa Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2022
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2022
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Gran Bretaña Rial rosa Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta MDC Monaco - 14 de octubre de 2022
VendedorMDC Monaco
Fecha14 de octubre de 2022
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Gran Bretaña Rial rosa Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta SINCONA - 17 de mayo de 2022
VendedorSINCONA
Fecha17 de mayo de 2022
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Gran Bretaña Rial rosa Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Spink - 23 de enero de 2022
VendedorSpink
Fecha23 de enero de 2022
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Rial rosa Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Stack's - 15 de enero de 2021
VendedorStack's
Fecha15 de enero de 2021
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Gran Bretaña Rial rosa Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Baldwin's of St. James's - 27 de octubre de 2020
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha27 de octubre de 2020
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Rial rosa Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Künker - 29 de septiembre de 2020
VendedorKünker
Fecha29 de septiembre de 2020
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Gran Bretaña Rial rosa Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Spink - 15 de septiembre de 2020
VendedorSpink
Fecha15 de septiembre de 2020
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Gran Bretaña Rial rosa Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta DNW - 23 de enero de 2020
VendedorDNW
Fecha23 de enero de 2020
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Rial rosa Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Auction World - 20 de enero de 2020
VendedorAuction World
Fecha20 de enero de 2020
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Gran Bretaña Rial rosa Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Heritage - 13 de enero de 2020
VendedorHeritage
Fecha13 de enero de 2020
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Gran Bretaña Rial rosa Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Künker - 10 de octubre de 2019
VendedorKünker
Fecha10 de octubre de 2019
ConservaciónXF45 NGC
Precio
Gran Bretaña Rial rosa Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Baldwin's of St. James's - 26 de septiembre de 2019
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha26 de septiembre de 2019
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Rial rosa Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Baldwin's of St. James's - 26 de septiembre de 2019
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha26 de septiembre de 2019
ConservaciónVF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jacobo I de Rial rosa del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de Rial rosa del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión" es de 32000 USD. La moneda contiene 12,4375 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 1892,53 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Rial rosa del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Rial rosa del Sin fecha (1619-1625) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Rial rosa del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión"?

Para vender Rial rosa del Sin fecha (1619-1625), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

