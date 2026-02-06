flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

Angel Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" (Gran Bretaña, Jacobo I)

Anverso Angel Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo IReverso Angel Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I

Foto hecha por: SINCONA AG

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,995)
  • Peso5 g
  • Oro puro (0,1599 oz) 4,975 g

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominalAngel
  • AñoSin fecha (1619-1625)
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:6700 USD
Gráfico de ventas en subastas Angel Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (8)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Angel de Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 592 vendido en la subasta SINCONA AG por CHF 17000. La subasta tuvo lugar el 21 de noviembre de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2022
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
3808 $
Precio en la divisa de la subasta 3800 CHF
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta SINCONA - 21 de noviembre de 2021
VendedorSINCONA
Fecha21 de noviembre de 2021
ConservaciónAU58 NGC
Precio
18309 $
Precio en la divisa de la subasta 17000 CHF
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Spink - 24 de septiembre de 2019
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Spink - 24 de septiembre de 2019
VendedorSpink
Fecha24 de septiembre de 2019
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta DNW - 15 de noviembre de 2018
VendedorDNW
Fecha15 de noviembre de 2018
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta London Coins - 5 de marzo de 2017
VendedorLondon Coins
Fecha5 de marzo de 2017
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Heritage - 4 de enero de 2016
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Heritage - 4 de enero de 2016
VendedorHeritage
Fecha4 de enero de 2016
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 27 de septiembre de 2012
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha27 de septiembre de 2012
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Künker - 29 de septiembre de 2004
VendedorKünker
Fecha29 de septiembre de 2004
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jacobo I de Angel del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de Angel del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión" es de 6700 USD. La moneda contiene 4,975 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 756,73 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Angel del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Angel del Sin fecha (1619-1625) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Angel del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión"?

Para vender Angel del Sin fecha (1619-1625), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de Gran BretañaCatálogo de monedas de Jacobo IMonedas de Gran Bretaña en 1619Todas monedas británicasbritánicas de oro monedas británicas monedas con valor nominal AngelSubastas numismáticas