Angel Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" (Gran Bretaña, Jacobo I)
Foto hecha por: SINCONA AG
Detalles técnicos
- MetalOro (0,995)
- Peso5 g
- Oro puro (0,1599 oz) 4,975 g
Descripción
- PaísGran Bretaña
- PeríodoJacobo I
- Valor nominalAngel
- AñoSin fecha (1619-1625)
- GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
- Casa de monedaLondres
- PropósitoCirculación
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda británica de Angel de Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 592 vendido en la subasta SINCONA AG por CHF 17000. La subasta tuvo lugar el 21 de noviembre de 2021.
¿Cuánto vale la moneda de orode de Jacobo I de Angel del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión"?
Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de Angel del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión" es de 6700 USD. La moneda contiene 4,975 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 756,73 USD.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Angel del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión"?
La información sobre el precio actual de la moneda británica de Angel del Sin fecha (1619-1625) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de Angel del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión"?
Para vender Angel del Sin fecha (1619-1625), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.