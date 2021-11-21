flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

Rial rosa Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión". Espalda de trono sin decoración (Gran Bretaña, Jacobo I)

Variedad: Espalda de trono sin decoración

Anverso Rial rosa Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" Espalda de trono sin decoración - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo IReverso Rial rosa Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" Espalda de trono sin decoración - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I

Foto hecha por: SINCONA AG

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,995)
  • Peso12,5 g
  • Oro puro (0,3999 oz) 12,4375 g
  • Diámetro38 mm

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominalRial rosa
  • AñoSin fecha (1619-1625)
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:44000 USD
Gráfico de ventas en subastas Rial rosa Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" Espalda de trono sin decoración - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (7)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Rial rosa de Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión". Espalda de trono sin decoración. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 591 vendido en la subasta SINCONA AG por CHF 60000. La subasta tuvo lugar el 21 de noviembre de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Rial rosa Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta SINCONA - 21 de noviembre de 2021
VendedorSINCONA
Fecha21 de noviembre de 2021
ConservaciónAU55 NGC
Precio
64620 $
Precio en la divisa de la subasta 60000 CHF
Gran Bretaña Rial rosa Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta New York Sale - 9 de enero de 2019
VendedorNew York Sale
Fecha9 de enero de 2019
ConservaciónVF
Precio
46000 $
Precio en la divisa de la subasta 46000 USD
Gran Bretaña Rial rosa Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Spink - 22 de marzo de 2016
VendedorSpink
Fecha22 de marzo de 2016
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Gran Bretaña Rial rosa Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Baldwin's of St. James's - 19 de abril de 2012
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha19 de abril de 2012
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Rial rosa Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Goldberg - 26 de mayo de 2008
VendedorGoldberg
Fecha26 de mayo de 2008
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Gran Bretaña Rial rosa Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Spink - 27 de septiembre de 2007
VendedorSpink
Fecha27 de septiembre de 2007
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Rial rosa Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Heritage - 9 de enero de 2006
VendedorHeritage
Fecha9 de enero de 2006
ConservaciónAU55 NGC
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode de Jacobo I de Rial rosa del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de Rial rosa del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión" es de 44000 USD. La moneda contiene 12,4375 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 1892,53 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Rial rosa del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Rial rosa del Sin fecha (1619-1625) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Rial rosa del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión"?

Para vender Rial rosa del Sin fecha (1619-1625), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
