flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" (Gran Bretaña, Jacobo I)

Anverso Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo IReverso Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I

Foto hecha por: TimeLine Auctions

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso0,45 g
  • Diámetro16 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominalPenique
  • AñoSin fecha (1619-1625)
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:170 USD
Gráfico de ventas en subastas Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (19)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Penique de Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1166 vendido en la subasta Spink por GBP 300. La subasta tuvo lugar el 26 de junio de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Stephen Album - 18 de noviembre de 2025
VendedorStephen Album
Fecha18 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
100 $
Precio en la divisa de la subasta 100 USD
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta CNG - 5 de febrero de 2025
VendedorCNG
Fecha5 de febrero de 2025
ConservaciónVF
Precio
275 $
Precio en la divisa de la subasta 275 USD
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Lockdales Auctioneers - 13 de noviembre de 2024
VendedorLockdales Auctioneers
Fecha13 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta CNG - 12 de junio de 2024
VendedorCNG
Fecha12 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Heritage - 17 de noviembre de 2022
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Heritage - 17 de noviembre de 2022
VendedorHeritage
Fecha17 de noviembre de 2022
ConservaciónAU50 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Heritage - 3 de noviembre de 2022
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Heritage - 3 de noviembre de 2022
VendedorHeritage
Fecha3 de noviembre de 2022
ConservaciónAU53 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Heritage - 20 de octubre de 2022
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Heritage - 20 de octubre de 2022
VendedorHeritage
Fecha20 de octubre de 2022
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta CNG - 18 de mayo de 2022
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta CNG - 18 de mayo de 2022
VendedorCNG
Fecha18 de mayo de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta CNG - 11 de marzo de 2022
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta CNG - 11 de marzo de 2022
VendedorCNG
Fecha11 de marzo de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Stephen Album - 27 de septiembre de 2020
VendedorStephen Album
Fecha27 de septiembre de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Davissons Ltd. - 11 de diciembre de 2019
VendedorDavissons Ltd.
Fecha11 de diciembre de 2019
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta TimeLine Auctions - 3 de diciembre de 2019
VendedorTimeLine Auctions
Fecha3 de diciembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta CNG - 27 de junio de 2018
VendedorCNG
Fecha27 de junio de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Heritage - 23 de marzo de 2017
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Heritage - 23 de marzo de 2017
VendedorHeritage
Fecha23 de marzo de 2017
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta CNG - 18 de enero de 2017
VendedorCNG
Fecha18 de enero de 2017
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Künker - 20 de octubre de 2016
VendedorKünker
Fecha20 de octubre de 2016
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Spink - 26 de septiembre de 2016
VendedorSpink
Fecha26 de septiembre de 2016
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Agora - 12 de enero de 2016
VendedorAgora
Fecha12 de enero de 2016
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Goldberg - 30 de mayo de 2007
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Goldberg - 30 de mayo de 2007
VendedorGoldberg
Fecha30 de mayo de 2007
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Jacobo I de Penique del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de Penique del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión" es de 170 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Penique del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Penique del Sin fecha (1619-1625) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Penique del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión"?

Para vender Penique del Sin fecha (1619-1625), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de Gran BretañaCatálogo de monedas de Jacobo IMonedas de Gran Bretaña en 1619Todas monedas británicasbritánicas de plata monedas británicas monedas con valor nominal PeniqueSubastas numismáticas