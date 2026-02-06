flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

1/2 laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" (Gran Bretaña, Jacobo I)

Anverso 1/2 laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo IReverso 1/2 laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso4,5 g
  • Oro puro (0,1327 oz) 4,1265 g
  • Diámetro28 mm

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominal1/2 laurel
  • AñoSin fecha (1619-1625)
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:2700 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (127)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1/2 laurel de Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 25069 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 10200. La subasta tuvo lugar el 26 de agosto de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1/2 laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta New York Sale - 15 de enero de 2026
VendedorNew York Sale
Fecha15 de enero de 2026
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
2100 $
Precio en la divisa de la subasta 2100 USD
Gran Bretaña 1/2 laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 9 de diciembre de 2025
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha9 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
1266 $
Precio en la divisa de la subasta 950 GBP
Gran Bretaña 1/2 laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Spink - 30 de septiembre de 2025
VendedorSpink
Fecha30 de septiembre de 2025
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Heritage - 26 de agosto de 2025
Gran Bretaña 1/2 laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Heritage - 26 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 9 de julio de 2025
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha9 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Heritage - 8 de junio de 2025
Gran Bretaña 1/2 laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Heritage - 8 de junio de 2025
VendedorHeritage
Fecha8 de junio de 2025
ConservaciónAU53 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta NOONANS - 6 de marzo de 2025
VendedorNOONANS
Fecha6 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta NOONANS - 6 de marzo de 2025
VendedorNOONANS
Fecha6 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta NOONANS - 6 de marzo de 2025
VendedorNOONANS
Fecha6 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Klondike Auction - 9 de febrero de 2025
VendedorKlondike Auction
Fecha9 de febrero de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Spink - 31 de enero de 2025
VendedorSpink
Fecha31 de enero de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Spink - 9 de enero de 2025
VendedorSpink
Fecha9 de enero de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Spink - 26 de septiembre de 2024
Gran Bretaña 1/2 laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Spink - 26 de septiembre de 2024
VendedorSpink
Fecha26 de septiembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Spink - 26 de septiembre de 2024
VendedorSpink
Fecha26 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Spink - 26 de septiembre de 2024
Gran Bretaña 1/2 laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Spink - 26 de septiembre de 2024
VendedorSpink
Fecha26 de septiembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Sovereign Rarities - 24 de septiembre de 2024
VendedorSovereign Rarities
Fecha24 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1/2 laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 10 de julio de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha10 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña 1/2 laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta NOONANS - 27 de junio de 2024
VendedorNOONANS
Fecha27 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 7 de marzo de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha7 de marzo de 2024
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña 1/2 laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Heritage - 18 de febrero de 2024
Gran Bretaña 1/2 laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Heritage - 18 de febrero de 2024
VendedorHeritage
Fecha18 de febrero de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 laurel Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Bruun Rasmussen - 4 de febrero de 2024
VendedorBruun Rasmussen
Fecha4 de febrero de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jacobo I de 1/2 laurel del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 laurel del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión" es de 2700 USD. La moneda contiene 4,1265 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 628 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 laurel del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1/2 laurel del Sin fecha (1619-1625) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 laurel del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión"?

Para vender 1/2 laurel del Sin fecha (1619-1625), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de Gran BretañaCatálogo de monedas de Jacobo IMonedas de Gran Bretaña en 1619Todas monedas británicasbritánicas de oro monedas británicas monedas con valor nominal 1/2 laurelSubastas numismáticas