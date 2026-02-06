flag
6 peniques 1624 "Sexto busto" (Gran Bretaña, Jacobo I)

Anverso 6 peniques 1624 "Sexto busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo IReverso 6 peniques 1624 "Sexto busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I

Foto hecha por: ES_Dix Noonan Webb

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso3 g
  • Diámetro25 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominal6 peniques
  • Año1624
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:290 USD
Gráfico de ventas en subastas 6 peniques 1624 "Sexto busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (48)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 6 peniques de 1624 "Sexto busto". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2153 vendido en la subasta Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. por USD 1093. La subasta tuvo lugar el 30 de mayo de 2005.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 6 peniques 1624 "Sexto busto" en subasta NOONANS - 12 de noviembre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha12 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
421 $
Precio en la divisa de la subasta 320 GBP
Gran Bretaña 6 peniques 1624 "Sexto busto" en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha18 de septiembre de 2025
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
800 $
Precio en la divisa de la subasta 800 USD
Gran Bretaña 6 peniques 1624 "Sexto busto" en subasta Spink - 31 de enero de 2025
VendedorSpink
Fecha31 de enero de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1624 "Sexto busto" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 11 de diciembre de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha11 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1624 "Sexto busto" en subasta TimeLine Auctions - 1 de diciembre de 2024
VendedorTimeLine Auctions
Fecha1 de diciembre de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1624 "Sexto busto" en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1624 "Sexto busto" en subasta Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 26 de marzo de 2024
VendedorHosker Haynes Auctioneers Ltd
Fecha26 de marzo de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1624 "Sexto busto" en subasta Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 12 de septiembre de 2023
VendedorHosker Haynes Auctioneers Ltd
Fecha12 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1624 "Sexto busto" en subasta Spink - 13 de diciembre de 2022
VendedorSpink
Fecha13 de diciembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1624 "Sexto busto" en subasta Oslo Myntgalleri - 20 de noviembre de 2022
VendedorOslo Myntgalleri
Fecha20 de noviembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1624 "Sexto busto" en subasta NOONANS - 29 de septiembre de 2022
VendedorNOONANS
Fecha29 de septiembre de 2022
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1624 "Sexto busto" en subasta Morton & Eden - 21 de julio de 2022
VendedorMorton & Eden
Fecha21 de julio de 2022
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1624 "Sexto busto" en subasta London Coins - 5 de junio de 2022
VendedorLondon Coins
Fecha5 de junio de 2022
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1624 "Sexto busto" en subasta St James’s - 26 de mayo de 2022
VendedorSt James’s
Fecha26 de mayo de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1624 "Sexto busto" en subasta Heritage - 24 de febrero de 2022
VendedorHeritage
Fecha24 de febrero de 2022
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1624 "Sexto busto" en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha30 de enero de 2022
ConservaciónAU53 NGC
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1624 "Sexto busto" en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha30 de enero de 2022
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1624 "Sexto busto" en subasta CNG - 21 de abril de 2021
VendedorCNG
Fecha21 de abril de 2021
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1624 "Sexto busto" en subasta DNW - 10 de marzo de 2021
VendedorDNW
Fecha10 de marzo de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1624 "Sexto busto" en subasta London Coins - 6 de diciembre de 2020
VendedorLondon Coins
Fecha6 de diciembre de 2020
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1624 "Sexto busto" en subasta Heritage - 6 de febrero de 2020
VendedorHeritage
Fecha6 de febrero de 2020
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de platade de Jacobo I de 6 peniques del 1624. "Sexto busto"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 6 peniques del 1624. "Sexto busto" es de 290 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 6 peniques del 1624. "Sexto busto"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 6 peniques del 1624 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 6 peniques del 1624. "Sexto busto"?

Para vender 6 peniques del 1624, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

