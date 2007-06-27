flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

1 Corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión". Pluma sobre el escudo (Gran Bretaña, Jacobo I)

Variedad: Pluma sobre el escudo

Anverso 1 Corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" Pluma sobre el escudo - valor de la moneda - Gran Bretaña, Jacobo IReverso 1 Corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" Pluma sobre el escudo - valor de la moneda - Gran Bretaña, Jacobo I

Foto hecha por: ES_Dix Noonan Webb

Detalles técnicos

  • Peso30 g
  • Diámetro44 mm

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominal1 Corona
  • AñoSin fecha (1619-1625)
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:2300 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 Corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" Pluma sobre el escudo - valor de la moneda - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (63)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 Corona de Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión". Pluma sobre el escudo. Esta moneda undefined pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 45 vendido en la subasta Spink por GBP 7500. La subasta tuvo lugar el 27 de junio de 2007.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta St James’s - 14 de enero de 2026
VendedorSt James’s
Fecha14 de enero de 2026
ConservaciónVF35 NGC
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 9 de diciembre de 2025
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha9 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 31 de octubre de 2025
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha31 de octubre de 2025
ConservaciónVF
Precio
2895 $
Precio en la divisa de la subasta 2200 GBP
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta CNG - 23 de septiembre de 2025
VendedorCNG
Fecha23 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
7500 $
Precio en la divisa de la subasta 7500 USD
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Stack's - 26 de agosto de 2025
VendedorStack's
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónAU50 PCGS
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta St James’s - 15 de abril de 2025
VendedorSt James’s
Fecha15 de abril de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Spink - 17 de diciembre de 2024
VendedorSpink
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Morton & Eden - 21 de noviembre de 2024
VendedorMorton & Eden
Fecha21 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Sovereign Rarities - 19 de noviembre de 2024
VendedorSovereign Rarities
Fecha19 de noviembre de 2024
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta NOONANS - 19 de septiembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha19 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Heritage - 8 de septiembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha8 de septiembre de 2024
ConservaciónVF35 NGC
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta NOONANS - 27 de junio de 2024
VendedorNOONANS
Fecha27 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 7 de marzo de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha7 de marzo de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta London Coins - 3 de marzo de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha3 de marzo de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Spink - 27 de enero de 2024
VendedorSpink
Fecha27 de enero de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Stack's - 13 de enero de 2024
VendedorStack's
Fecha13 de enero de 2024
ConservaciónXF40 PCGS
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Spink - 13 de diciembre de 2023
VendedorSpink
Fecha13 de diciembre de 2023
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Künker - 17 de noviembre de 2023
VendedorKünker
Fecha17 de noviembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Sovereign Rarities - 26 de septiembre de 2023
VendedorSovereign Rarities
Fecha26 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Bruun Rasmussen - 25 de abril de 2023
VendedorBruun Rasmussen
Fecha25 de abril de 2023
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Stack's - 24 de agosto de 2022
VendedorStack's
Fecha24 de agosto de 2022
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de de Jacobo I de 1 Corona del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de 1 Corona del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión" es de 2300 USD. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 Corona del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 Corona del Sin fecha (1619-1625) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 Corona del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión"?

Para vender 1 Corona del Sin fecha (1619-1625), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
