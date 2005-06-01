flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

1/2 laurel Sin fecha (1619-1625) "Primer busto" (Gran Bretaña, Jacobo I)

Anverso 1/2 laurel Sin fecha (1619-1625) "Primer busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo IReverso 1/2 laurel Sin fecha (1619-1625) "Primer busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I

Foto hecha por: Morton & Eden Ltd

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso4,5 g
  • Oro puro (0,1327 oz) 4,1265 g
  • Diámetro28 mm

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominal1/2 laurel
  • AñoSin fecha (1619-1625)
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1600 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 laurel Sin fecha (1619-1625) "Primer busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (16)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1/2 laurel de Sin fecha (1619-1625) "Primer busto". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 301 vendido en la subasta Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. por USD 6900. La subasta tuvo lugar el 26 de mayo de 2008.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1/2 laurel Sin fecha (1619-1625) "Primer busto" en subasta Rumnicoin - 11 de diciembre de 2025
VendedorRumnicoin
Fecha11 de diciembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
107 $
Precio en la divisa de la subasta 80 GBP
Gran Bretaña 1/2 laurel Sin fecha (1619-1625) "Primer busto" en subasta St James’s - 24 de septiembre de 2025
VendedorSt James’s
Fecha24 de septiembre de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
1893 $
Precio en la divisa de la subasta 1400 GBP
Gran Bretaña 1/2 laurel Sin fecha (1619-1625) "Primer busto" en subasta Künker - 8 de noviembre de 2024
VendedorKünker
Fecha8 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1/2 laurel Sin fecha (1619-1625) "Primer busto" en subasta NOONANS - 5 de abril de 2023
VendedorNOONANS
Fecha5 de abril de 2023
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1/2 laurel Sin fecha (1619-1625) "Primer busto" en subasta Bruun Rasmussen - 6 de noviembre de 2018
VendedorBruun Rasmussen
Fecha6 de noviembre de 2018
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1/2 laurel Sin fecha (1619-1625) "Primer busto" en subasta Morton & Eden - 8 de diciembre de 2017
VendedorMorton & Eden
Fecha8 de diciembre de 2017
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1/2 laurel Sin fecha (1619-1625) "Primer busto" en subasta DNW - 9 de junio de 2016
VendedorDNW
Fecha9 de junio de 2016
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 1/2 laurel Sin fecha (1619-1625) "Primer busto" en subasta Spink - 22 de marzo de 2016
VendedorSpink
Fecha22 de marzo de 2016
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Gran Bretaña 1/2 laurel Sin fecha (1619-1625) "Primer busto" en subasta Spink - 22 de septiembre de 2014
VendedorSpink
Fecha22 de septiembre de 2014
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1/2 laurel Sin fecha (1619-1625) "Primer busto" en subasta Spink - 25 de junio de 2014
VendedorSpink
Fecha25 de junio de 2014
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1/2 laurel Sin fecha (1619-1625) "Primer busto" en subasta Künker - 15 de marzo de 2013
VendedorKünker
Fecha15 de marzo de 2013
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña 1/2 laurel Sin fecha (1619-1625) "Primer busto" en subasta Baldwin's of St. James's - 18 de noviembre de 2011
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha18 de noviembre de 2011
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1/2 laurel Sin fecha (1619-1625) "Primer busto" en subasta Heritage - 13 de enero de 2009
VendedorHeritage
Fecha13 de enero de 2009
ConservaciónXF45 NGC
Precio
Gran Bretaña 1/2 laurel Sin fecha (1619-1625) "Primer busto" en subasta Goldberg - 26 de mayo de 2008
VendedorGoldberg
Fecha26 de mayo de 2008
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Gran Bretaña 1/2 laurel Sin fecha (1619-1625) "Primer busto" en subasta Goldberg - 30 de mayo de 2007
VendedorGoldberg
Fecha30 de mayo de 2007
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Gran Bretaña 1/2 laurel Sin fecha (1619-1625) "Primer busto" en subasta Goldberg - 1 de junio de 2005
VendedorGoldberg
Fecha1 de junio de 2005
ConservaciónMS61 NGC
Precio
¿Dónde comprar?
Gran Bretaña 1/2 laurel Sin fecha (1619-1625) "Primer busto" en subasta Teutoburger - 14 de marzo de 2026
VendedorTeutoburger
Fecha14 de marzo de 2026
ConservaciónVF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jacobo I de 1/2 laurel del Sin fecha (1619-1625). "Primer busto"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 laurel del Sin fecha (1619-1625). "Primer busto" es de 1600 USD. La moneda contiene 4,1265 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 628 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 laurel del Sin fecha (1619-1625). "Primer busto"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1/2 laurel del Sin fecha (1619-1625) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 laurel del Sin fecha (1619-1625). "Primer busto"?

Para vender 1/2 laurel del Sin fecha (1619-1625), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

