Media corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión". Pluma sobre el escudo (Gran Bretaña, Jacobo I)

Variedad: Pluma sobre el escudo

Anverso Media corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" Pluma sobre el escudo - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo IReverso Media corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" Pluma sobre el escudo - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I

Foto hecha por: Classical Numismatic Group, LLC

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso15 g
  • Diámetro35 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominalMedia corona
  • AñoSin fecha (1619-1625)
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:810 USD
Gráfico de ventas en subastas Media corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" Pluma sobre el escudo - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (46)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Media corona de Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión". Pluma sobre el escudo. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1619 vendido en la subasta London Coins LTD por GBP 1300. La subasta tuvo lugar el 3 de septiembre de 2016.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta CNG - 22 de enero de 2026
VendedorCNG
Fecha22 de enero de 2026
ConservaciónVF
Precio
1000 $
Precio en la divisa de la subasta 1000 USD
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha18 de septiembre de 2025
ConservaciónVF30 PCGS
Precio
600 $
Precio en la divisa de la subasta 600 USD
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Spink - 17 de diciembre de 2024
VendedorSpink
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 21 de octubre de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha21 de octubre de 2024
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 12 de septiembre de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha12 de septiembre de 2024
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 26 de marzo de 2024
VendedorHosker Haynes Auctioneers Ltd
Fecha26 de marzo de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta CNG - 6 de marzo de 2024
VendedorCNG
Fecha6 de marzo de 2024
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta CNG - 13 de septiembre de 2023
VendedorCNG
Fecha13 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta NOONANS - 2 de febrero de 2023
VendedorNOONANS
Fecha2 de febrero de 2023
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta CNG - 8 de octubre de 2022
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta CNG - 8 de octubre de 2022
VendedorCNG
Fecha8 de octubre de 2022
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta NOONANS - 29 de septiembre de 2022
VendedorNOONANS
Fecha29 de septiembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 10 de marzo de 2022
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha10 de marzo de 2022
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta DNW - 5 de mayo de 2021
VendedorDNW
Fecha5 de mayo de 2021
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta DNW - 9 de febrero de 2021
VendedorDNW
Fecha9 de febrero de 2021
ConservaciónFR
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta London Coins - 7 de junio de 2020
VendedorLondon Coins
Fecha7 de junio de 2020
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta DNW - 10 de marzo de 2020
VendedorDNW
Fecha10 de marzo de 2020
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta DNW - 23 de enero de 2020
VendedorDNW
Fecha23 de enero de 2020
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Heritage - 12 de septiembre de 2019
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Heritage - 12 de septiembre de 2019
VendedorHeritage
Fecha12 de septiembre de 2019
ConservaciónVF25 NGC
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta DNW - 21 de marzo de 2019
VendedorDNW
Fecha21 de marzo de 2019
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta DNW - 3 de diciembre de 2018
VendedorDNW
Fecha3 de diciembre de 2018
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta DNW - 14 de junio de 2018
VendedorDNW
Fecha14 de junio de 2018
ConservaciónF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Jacobo I de Media corona del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de Media corona del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión" es de 810 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Media corona del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Media corona del Sin fecha (1619-1625) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Media corona del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión"?

Para vender Media corona del Sin fecha (1619-1625), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

