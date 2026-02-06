flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" (Gran Bretaña, Jacobo I)

Anverso 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo IReverso 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I

Foto hecha por: TimeLine Auctions

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso0,83 g
  • Diámetro17 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominal2 peniques (1/2 Groat)
  • AñoSin fecha (1619-1625)
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:270 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (28)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 2 peniques (1/2 Groat) de Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 44506 vendido en la subasta Stack's Bowers por USD 1100. La subasta tuvo lugar el 2 de septiembre de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta TimeLine Auctions - 11 de diciembre de 2025
VendedorTimeLine Auctions
Fecha11 de diciembre de 2025
ConservaciónF
Precio
13 $
Precio en la divisa de la subasta 10 GBP
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta TimeLine Auctions - 17 de septiembre de 2025
VendedorTimeLine Auctions
Fecha17 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
259 $
Precio en la divisa de la subasta 190 GBP
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Stack's - 2 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha2 de septiembre de 2025
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta TimeLine Auctions - 9 de marzo de 2025
VendedorTimeLine Auctions
Fecha9 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta TimeLine Auctions - 1 de diciembre de 2024
VendedorTimeLine Auctions
Fecha1 de diciembre de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta NOONANS - 16 de octubre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha16 de octubre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Heritage - 15 de septiembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha15 de septiembre de 2024
ConservaciónVF30 NGC
Precio
******
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 26 de marzo de 2024
VendedorHosker Haynes Auctioneers Ltd
Fecha26 de marzo de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Stack's - 14 de septiembre de 2023
VendedorStack's
Fecha14 de septiembre de 2023
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta NOONANS - 5 de abril de 2023
VendedorNOONANS
Fecha5 de abril de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta CNG - 18 de mayo de 2022
VendedorCNG
Fecha18 de mayo de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Spink - 20 de julio de 2021
VendedorSpink
Fecha20 de julio de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta VAuctions - 2 de julio de 2021
VendedorVAuctions
Fecha2 de julio de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta CNG - 20 de mayo de 2020
VendedorCNG
Fecha20 de mayo de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Stack's - 16 de enero de 2019
VendedorStack's
Fecha16 de enero de 2019
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Agora - 27 de febrero de 2018
VendedorAgora
Fecha27 de febrero de 2018
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta CNG - 18 de enero de 2017
VendedorCNG
Fecha18 de enero de 2017
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta TimeLine Auctions - 10 de diciembre de 2016
VendedorTimeLine Auctions
Fecha10 de diciembre de 2016
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Künker - 20 de octubre de 2016
VendedorKünker
Fecha20 de octubre de 2016
ConservaciónXF
Precio
******
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 28 de septiembre de 2016
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha28 de septiembre de 2016
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Davissons Ltd. - 25 de mayo de 2016
VendedorDavissons Ltd.
Fecha25 de mayo de 2016
ConservaciónVF
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de platade de Jacobo I de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión" es de 270 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1619-1625) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión"?

Para vender 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1619-1625), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

