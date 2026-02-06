flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

1/4 laurel Sin fecha (1619-1625) "Segundo busto" (Gran Bretaña, Jacobo I)

Anverso 1/4 laurel Sin fecha (1619-1625) "Segundo busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo IReverso 1/4 laurel Sin fecha (1619-1625) "Segundo busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I

Foto hecha por: Sovereign Rarities Ltd

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso2,25 g
  • Oro puro (0,0663 oz) 2,0633 g
  • Diámetro20 mm

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominal1/4 laurel
  • AñoSin fecha (1619-1625)
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Precio promedio:1500 USD
Descubra el valor actual de la moneda británica de 1/4 laurel de Sin fecha (1619-1625) "Segundo busto". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 22067 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 5280. La subasta tuvo lugar el 8 de septiembre de 2025.

Gran Bretaña 1/4 laurel Sin fecha (1619-1625) "Segundo busto" en subasta Spink - 10 de diciembre de 2025
VendedorSpink
Fecha10 de diciembre de 2025
ConservaciónF
Precio
665 $
Precio en la divisa de la subasta 500 GBP
Gran Bretaña 1/4 laurel Sin fecha (1619-1625) "Segundo busto" en subasta Auction World - 19 de octubre de 2025
VendedorAuction World
Fecha19 de octubre de 2025
ConservaciónXF40 NGC
Precio
930 $
Precio en la divisa de la subasta 140000 JPY
Gran Bretaña 1/4 laurel Sin fecha (1619-1625) "Segundo busto" en subasta Spink - 30 de septiembre de 2025
VendedorSpink
Fecha30 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/4 laurel Sin fecha (1619-1625) "Segundo busto" en subasta CNG - 23 de septiembre de 2025
VendedorCNG
Fecha23 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/4 laurel Sin fecha (1619-1625) "Segundo busto" en subasta Sovereign Rarities - 23 de septiembre de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha23 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/4 laurel Sin fecha (1619-1625) "Segundo busto" en subasta Sovereign Rarities - 23 de septiembre de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha23 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/4 laurel Sin fecha (1619-1625) "Segundo busto" en subasta Heritage - 8 de septiembre de 2025
VendedorHeritage
Fecha8 de septiembre de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/4 laurel Sin fecha (1619-1625) "Segundo busto" en subasta Status International - 6 de junio de 2025
VendedorStatus International
Fecha6 de junio de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1/4 laurel Sin fecha (1619-1625) "Segundo busto" en subasta NOONANS - 8 de abril de 2025
VendedorNOONANS
Fecha8 de abril de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/4 laurel Sin fecha (1619-1625) "Segundo busto" en subasta NOONANS - 6 de marzo de 2025
VendedorNOONANS
Fecha6 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/4 laurel Sin fecha (1619-1625) "Segundo busto" en subasta Spink - 19 de enero de 2025
VendedorSpink
Fecha19 de enero de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/4 laurel Sin fecha (1619-1625) "Segundo busto" en subasta Sovereign Rarities - 19 de noviembre de 2024
VendedorSovereign Rarities
Fecha19 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/4 laurel Sin fecha (1619-1625) "Segundo busto" en subasta V. GADOURY - 26 de octubre de 2024
VendedorV. GADOURY
Fecha26 de octubre de 2024
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/4 laurel Sin fecha (1619-1625) "Segundo busto" en subasta NOONANS - 19 de septiembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha19 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/4 laurel Sin fecha (1619-1625) "Segundo busto" en subasta NOONANS - 19 de septiembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha19 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/4 laurel Sin fecha (1619-1625) "Segundo busto" en subasta NOONANS - 27 de junio de 2024
VendedorNOONANS
Fecha27 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/4 laurel Sin fecha (1619-1625) "Segundo busto" en subasta Status International - 7 de junio de 2024
VendedorStatus International
Fecha7 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1/4 laurel Sin fecha (1619-1625) "Segundo busto" en subasta Spink - 27 de enero de 2024
VendedorSpink
Fecha27 de enero de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/4 laurel Sin fecha (1619-1625) "Segundo busto" en subasta Spink - 27 de enero de 2024
VendedorSpink
Fecha27 de enero de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/4 laurel Sin fecha (1619-1625) "Segundo busto" en subasta Oslo Myntgalleri - 26 de noviembre de 2023
VendedorOslo Myntgalleri
Fecha26 de noviembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/4 laurel Sin fecha (1619-1625) "Segundo busto" en subasta Bruun Rasmussen - 7 de noviembre de 2023
VendedorBruun Rasmussen
Fecha7 de noviembre de 2023
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jacobo I de 1/4 laurel del Sin fecha (1619-1625). "Segundo busto"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de 1/4 laurel del Sin fecha (1619-1625). "Segundo busto" es de 1500 USD. La moneda contiene 2,0633 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 313,76 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/4 laurel del Sin fecha (1619-1625). "Segundo busto"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1/4 laurel del Sin fecha (1619-1625) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/4 laurel del Sin fecha (1619-1625). "Segundo busto"?

Para vender 1/4 laurel del Sin fecha (1619-1625), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

