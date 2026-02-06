flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

Media corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" (Gran Bretaña, Jacobo I)

Anverso Media corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo IReverso Media corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I

Foto hecha por: Morton & Eden Ltd

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso15 g
  • Diámetro35 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominalMedia corona
  • AñoSin fecha (1619-1625)
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:890 USD
Gráfico de ventas en subastas Media corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (108)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Media corona de Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1230 vendido en la subasta Numismatica Ars Classica, Zurich por CHF 6000. La subasta tuvo lugar el 8 de mayo de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Jacobo I de Media corona del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de Media corona del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión" es de 890 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Media corona del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Media corona del Sin fecha (1619-1625) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Media corona del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión"?

Para vender Media corona del Sin fecha (1619-1625), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

