Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

Medio Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" (Gran Bretaña, Jacobo I)

Anverso Medio Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo IReverso Medio Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I

Foto hecha por: Stack's Bowers

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso0,27 g
  • Diámetro10 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominalMedio Penique
  • AñoSin fecha (1619-1625)
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:170 USD
Gráfico de ventas en subastas Medio Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (26)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Medio Penique de Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 97076 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 1800. La subasta tuvo lugar el 30 de enero de 2022.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta TimeLine Auctions - 11 de diciembre de 2025
VendedorTimeLine Auctions
Fecha11 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
74 $
Precio en la divisa de la subasta 55 GBP
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Stack's - 4 de noviembre de 2025
VendedorStack's
Fecha4 de noviembre de 2025
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
120 $
Precio en la divisa de la subasta 120 USD
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha18 de septiembre de 2025
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha18 de septiembre de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha18 de septiembre de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta CNG - 2 de julio de 2025
VendedorCNG
Fecha2 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta St James’s - 2 de octubre de 2024
VendedorSt James’s
Fecha2 de octubre de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta NOONANS - 20 de septiembre de 2023
VendedorNOONANS
Fecha20 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Davissons Ltd. - 9 de noviembre de 2022
VendedorDavissons Ltd.
Fecha9 de noviembre de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Heritage - 1 de septiembre de 2022
VendedorHeritage
Fecha1 de septiembre de 2022
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta TimeLine Auctions - 29 de mayo de 2022
VendedorTimeLine Auctions
Fecha29 de mayo de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Heritage - 20 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha20 de enero de 2022
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Heritage - 18 de noviembre de 2021
VendedorHeritage
Fecha18 de noviembre de 2021
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta St James’s - 14 de octubre de 2021
VendedorSt James’s
Fecha14 de octubre de 2021
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta CNG - 1 de septiembre de 2021
VendedorCNG
Fecha1 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 21 de noviembre de 2019
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha21 de noviembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Stack's - 14 de mayo de 2018
VendedorStack's
Fecha14 de mayo de 2018
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta TimeLine Auctions - 24 de febrero de 2018
VendedorTimeLine Auctions
Fecha24 de febrero de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta TimeLine Auctions - 24 de febrero de 2018
VendedorTimeLine Auctions
Fecha24 de febrero de 2018
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Heritage - 9 de marzo de 2017
VendedorHeritage
Fecha9 de marzo de 2017
ConservaciónXF40 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Medio Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Davissons Ltd. - 7 de diciembre de 2016
VendedorDavissons Ltd.
Fecha7 de diciembre de 2016
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Jacobo I de Medio Penique del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de Medio Penique del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión" es de 170 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Medio Penique del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Medio Penique del Sin fecha (1619-1625) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Medio Penique del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión"?

Para vender Medio Penique del Sin fecha (1619-1625), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

