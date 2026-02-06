flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión". Sin contorno o en un lado (Gran Bretaña, Jacobo I)

Variedad: Sin contorno o en un lado

Anverso Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" Sin contorno o en un lado - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo IReverso Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" Sin contorno o en un lado - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I

Foto hecha por: Stack's Bowers

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso0,45 g
  • Diámetro16 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominalPenique
  • AñoSin fecha (1619-1625)
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:190 USD
Gráfico de ventas en subastas Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" Sin contorno o en un lado - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (5)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Penique de Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión". Sin contorno o en un lado. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 75463 vendido en la subasta Stack's Bowers por USD 440. La subasta tuvo lugar el 18 de septiembre de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha18 de septiembre de 2025
ConservaciónAU50 PCGS
Precio
100 $
Precio en la divisa de la subasta 100 USD
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha18 de septiembre de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
440 $
Precio en la divisa de la subasta 440 USD
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta TimeLine Auctions - 17 de septiembre de 2025
VendedorTimeLine Auctions
Fecha17 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Spink - 27 de octubre de 2023
VendedorSpink
Fecha27 de octubre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Heritage - 5 de enero de 2023
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Heritage - 5 de enero de 2023
VendedorHeritage
Fecha5 de enero de 2023
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de platade de Jacobo I de Penique del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de Penique del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión" es de 190 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Penique del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Penique del Sin fecha (1619-1625) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Penique del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión"?

Para vender Penique del Sin fecha (1619-1625), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

