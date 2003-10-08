flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

Angel Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión". Agujero (Gran Bretaña, Jacobo I)

Variedad: Agujero

Anverso Angel Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" Agujero - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo IReverso Angel Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" Agujero - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I

Foto hecha por: Stack's Bowers

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,995)
  • Peso5 g
  • Oro puro (0,1599 oz) 4,975 g

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominalAngel
  • AñoSin fecha (1619-1625)
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:810 USD
Gráfico de ventas en subastas Angel Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" Agujero - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (5)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Angel de Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión". Agujero. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 296 vendido en la subasta Spink por GBP 3600. La subasta tuvo lugar el 8 de octubre de 2003.

Estado de conservación
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Baldwin's of St. James's - 21 de septiembre de 2017
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha21 de septiembre de 2017
ConservaciónVF
Precio
1623 $
Precio en la divisa de la subasta 1200 GBP
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Spink - 22 de septiembre de 2014
VendedorSpink
Fecha22 de septiembre de 2014
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Stack's - 24 de abril de 2009
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Stack's - 24 de abril de 2009
VendedorStack's
Fecha24 de abril de 2009
ConservaciónVF
Precio
2875 $
Precio en la divisa de la subasta 2875 USD
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 7 de mayo de 2008
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha7 de mayo de 2008
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Angel Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Spink - 8 de octubre de 2003
VendedorSpink
Fecha8 de octubre de 2003
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jacobo I de Angel del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de Angel del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión" es de 810 USD. La moneda contiene 4,975 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 756,73 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Angel del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Angel del Sin fecha (1619-1625) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Angel del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión"?

Para vender Angel del Sin fecha (1619-1625), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de Gran BretañaCatálogo de monedas de Jacobo IMonedas de Gran Bretaña en 1619Todas monedas británicasbritánicas de oro monedas británicas monedas con valor nominal AngelSubastas numismáticas