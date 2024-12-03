flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

1 Corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión". Bajo el jinete, terreno parejo o hierba (Gran Bretaña, Jacobo I)

Variedad: Bajo el jinete, terreno parejo o hierba

Anverso 1 Corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" Bajo el jinete, terreno parejo o hierba - valor de la moneda - Gran Bretaña, Jacobo IReverso 1 Corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" Bajo el jinete, terreno parejo o hierba - valor de la moneda - Gran Bretaña, Jacobo I

Foto hecha por: Numismatica Ars Classica, Zurich

Detalles técnicos

  • Peso30 g
  • Diámetro44 mm

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominal1 Corona
  • AñoSin fecha (1619-1625)
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:4200 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 Corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" Bajo el jinete, terreno parejo o hierba - valor de la moneda - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (99)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 Corona de Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión". Bajo el jinete, terreno parejo o hierba. Esta moneda undefined pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1053 vendido en la subasta Numismatica Ars Classica, Zurich por CHF 30000. La subasta tuvo lugar el 3 de diciembre de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta The Coinery - 23 de noviembre de 2025
VendedorThe Coinery
Fecha23 de noviembre de 2025
ConservaciónF
Precio
759 $
Precio en la divisa de la subasta 580 GBP
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 31 de octubre de 2025
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha31 de octubre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 31 de octubre de 2025
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha31 de octubre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Stack's - 26 de agosto de 2025
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Stack's - 26 de agosto de 2025
VendedorStack's
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónVF25 PCGS
Precio
2000 $
Precio en la divisa de la subasta 2000 USD
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 9 de julio de 2025
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha9 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Heritage - 16 de marzo de 2025
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Heritage - 16 de marzo de 2025
VendedorHeritage
Fecha16 de marzo de 2025
ConservaciónVF25 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Spink - 17 de diciembre de 2024
VendedorSpink
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 11 de diciembre de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha11 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 de diciembre de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 17 de septiembre de 2024
VendedorHosker Haynes Auctioneers Ltd
Fecha17 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 10 de julio de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha10 de julio de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta NOONANS - 27 de junio de 2024
VendedorNOONANS
Fecha27 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 de mayo de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha8 de mayo de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 7 de marzo de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha7 de marzo de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Spink - 27 de enero de 2024
VendedorSpink
Fecha27 de enero de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Heritage - 18 de enero de 2024
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Heritage - 18 de enero de 2024
VendedorHeritage
Fecha18 de enero de 2024
ConservaciónVF35 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Stack's - 13 de enero de 2024
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Stack's - 13 de enero de 2024
VendedorStack's
Fecha13 de enero de 2024
ConservaciónVF30 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Spink - 13 de diciembre de 2023
VendedorSpink
Fecha13 de diciembre de 2023
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta NOONANS - 3 de octubre de 2023
VendedorNOONANS
Fecha3 de octubre de 2023
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Spink - 28 de septiembre de 2023
VendedorSpink
Fecha28 de septiembre de 2023
ConservaciónVG
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta CNG - 20 de septiembre de 2023
VendedorCNG
Fecha20 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de de Jacobo I de 1 Corona del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de 1 Corona del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión" es de 4200 USD. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 Corona del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 Corona del Sin fecha (1619-1625) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 Corona del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión"?

Para vender 1 Corona del Sin fecha (1619-1625), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de Gran BretañaCatálogo de monedas de Jacobo IMonedas de Gran Bretaña en 1619Todas monedas británicasbritánicas monedas británicas monedas con valor nominal 1 CoronaSubastas numismáticas