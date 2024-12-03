1 Corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión". Bajo el jinete, terreno parejo o hierba (Gran Bretaña, Jacobo I)
Variedad: Bajo el jinete, terreno parejo o hierba
Foto hecha por: Numismatica Ars Classica, Zurich
Detalles técnicos
- Peso30 g
- Diámetro44 mm
Descripción
- PaísGran Bretaña
- PeríodoJacobo I
- Valor nominal1 Corona
- AñoSin fecha (1619-1625)
- GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
- Casa de monedaLondres
- PropósitoCirculación
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 Corona de Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión". Bajo el jinete, terreno parejo o hierba. Esta moneda undefined pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1053 vendido en la subasta Numismatica Ars Classica, Zurich por CHF 30000. La subasta tuvo lugar el 3 de diciembre de 2024.
¿Cuánto vale la moneda de de Jacobo I de 1 Corona del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión"?
Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de 1 Corona del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión" es de 4200 USD. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 Corona del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión"?
La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 Corona del Sin fecha (1619-1625) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de 1 Corona del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión"?
Para vender 1 Corona del Sin fecha (1619-1625), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.