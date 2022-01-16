1/4 laurel Sin fecha (1619-1625) "Cuarto busto" (Gran Bretaña, Jacobo I)
Detalles técnicos
- MetalOro (0,917)
- Peso2,25 g
- Oro puro (0,0663 oz) 2,0633 g
- Diámetro20 mm
Descripción
- PaísGran Bretaña
- PeríodoJacobo I
- Valor nominal1/4 laurel
- AñoSin fecha (1619-1625)
- GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
- Casa de monedaLondres
- PropósitoCirculación
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda británica de 1/4 laurel de Sin fecha (1619-1625) "Cuarto busto". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 21069 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 3120. La subasta tuvo lugar el 18 de febrero de 2024.
¿Cuánto vale la moneda de orode de Jacobo I de 1/4 laurel del Sin fecha (1619-1625). "Cuarto busto"?
Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de 1/4 laurel del Sin fecha (1619-1625). "Cuarto busto" es de 1200 USD. La moneda contiene 2,0633 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 313,76 USD.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/4 laurel del Sin fecha (1619-1625). "Cuarto busto"?
La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1/4 laurel del Sin fecha (1619-1625) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de 1/4 laurel del Sin fecha (1619-1625). "Cuarto busto"?
Para vender 1/4 laurel del Sin fecha (1619-1625), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.