Gran Bretaña

1/4 laurel Sin fecha (1619-1625) "Cuarto busto" (Gran Bretaña, Jacobo I)

Anverso 1/4 laurel Sin fecha (1619-1625) "Cuarto busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo IReverso 1/4 laurel Sin fecha (1619-1625) "Cuarto busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I

Foto hecha por: Classical Numismatic Group

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso2,25 g
  • Oro puro (0,0663 oz) 2,0633 g
  • Diámetro20 mm

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominal1/4 laurel
  • AñoSin fecha (1619-1625)
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1200 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/4 laurel Sin fecha (1619-1625) "Cuarto busto" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (95)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1/4 laurel de Sin fecha (1619-1625) "Cuarto busto". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 21069 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 3120. La subasta tuvo lugar el 18 de febrero de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1/4 laurel Sin fecha (1619-1625) "Cuarto busto" en subasta Spink - 10 de diciembre de 2025
VendedorSpink
Fecha10 de diciembre de 2025
ConservaciónF
Precio
798 $
Precio en la divisa de la subasta 600 GBP
Gran Bretaña 1/4 laurel Sin fecha (1619-1625) "Cuarto busto" en subasta The Coinery - 23 de noviembre de 2025
VendedorThe Coinery
Fecha23 de noviembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
628 $
Precio en la divisa de la subasta 480 GBP
Gran Bretaña 1/4 laurel Sin fecha (1619-1625) "Cuarto busto" en subasta HARMERS - 29 de septiembre de 2025
VendedorHARMERS
Fecha29 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Precio
Gran Bretaña 1/4 laurel Sin fecha (1619-1625) "Cuarto busto" en subasta Heritage - 8 de junio de 2025
VendedorHeritage
Fecha8 de junio de 2025
ConservaciónAU53 NGC
Precio
******
Precio
Gran Bretaña 1/4 laurel Sin fecha (1619-1625) "Cuarto busto" en subasta Stack's - 19 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha19 de enero de 2025
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Precio
Gran Bretaña 1/4 laurel Sin fecha (1619-1625) "Cuarto busto" en subasta HARMERS - 30 de septiembre de 2024
VendedorHARMERS
Fecha30 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Precio
VendedorSpink
Fecha26 de septiembre de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Precio
Gran Bretaña 1/4 laurel Sin fecha (1619-1625) "Cuarto busto" en subasta Heritage - 18 de febrero de 2024
VendedorHeritage
Fecha18 de febrero de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Precio
Gran Bretaña 1/4 laurel Sin fecha (1619-1625) "Cuarto busto" en subasta Auction World - 28 de enero de 2024
VendedorAuction World
Fecha28 de enero de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Precio
Gran Bretaña 1/4 laurel Sin fecha (1619-1625) "Cuarto busto" en subasta CNG - 20 de septiembre de 2023
VendedorCNG
Fecha20 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Precio
Gran Bretaña 1/4 laurel Sin fecha (1619-1625) "Cuarto busto" en subasta CNG - 2 de agosto de 2023
VendedorCNG
Fecha2 de agosto de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Precio
Gran Bretaña 1/4 laurel Sin fecha (1619-1625) "Cuarto busto" en subasta SINCONA - 15 de mayo de 2023
VendedorSINCONA
Fecha15 de mayo de 2023
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Precio
Gran Bretaña 1/4 laurel Sin fecha (1619-1625) "Cuarto busto" en subasta Stack's - 19 de enero de 2023
VendedorStack's
Fecha19 de enero de 2023
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Precio
Gran Bretaña 1/4 laurel Sin fecha (1619-1625) "Cuarto busto" en subasta NOONANS - 16 de noviembre de 2022
VendedorNOONANS
Fecha16 de noviembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Precio
Gran Bretaña 1/4 laurel Sin fecha (1619-1625) "Cuarto busto" en subasta Stack's - 25 de agosto de 2022
VendedorStack's
Fecha25 de agosto de 2022
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Precio
Gran Bretaña 1/4 laurel Sin fecha (1619-1625) "Cuarto busto" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 12 de julio de 2022
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha12 de julio de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Precio
Gran Bretaña 1/4 laurel Sin fecha (1619-1625) "Cuarto busto" en subasta SINCONA - 19 de mayo de 2022
VendedorSINCONA
Fecha19 de mayo de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Precio
Gran Bretaña 1/4 laurel Sin fecha (1619-1625) "Cuarto busto" en subasta SINCONA - 16 de mayo de 2022
VendedorSINCONA
Fecha16 de mayo de 2022
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Precio
Gran Bretaña 1/4 laurel Sin fecha (1619-1625) "Cuarto busto" en subasta SINCONA - 16 de mayo de 2022
VendedorSINCONA
Fecha16 de mayo de 2022
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Precio
Gran Bretaña 1/4 laurel Sin fecha (1619-1625) "Cuarto busto" en subasta CNG - 12 de mayo de 2022
VendedorCNG
Fecha12 de mayo de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Precio
Gran Bretaña 1/4 laurel Sin fecha (1619-1625) "Cuarto busto" en subasta Auction World - 16 de enero de 2022
VendedorAuction World
Fecha16 de enero de 2022
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
¿Dónde comprar?
Gran Bretaña 1/4 laurel Sin fecha (1619-1625) "Cuarto busto" en subasta Morton & Eden - 25 de febrero de 2026
VendedorMorton & Eden
Fecha25 de febrero de 2026
ConservaciónAU
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Jacobo I de 1/4 laurel del Sin fecha (1619-1625). "Cuarto busto"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de 1/4 laurel del Sin fecha (1619-1625). "Cuarto busto" es de 1200 USD. La moneda contiene 2,0633 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 313,76 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/4 laurel del Sin fecha (1619-1625). "Cuarto busto"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1/4 laurel del Sin fecha (1619-1625) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/4 laurel del Sin fecha (1619-1625). "Cuarto busto"?

Para vender 1/4 laurel del Sin fecha (1619-1625), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

