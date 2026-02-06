flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

Spur rial Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" (Gran Bretaña, Jacobo I)

Anverso Spur rial Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo IReverso Spur rial Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I

Foto hecha por: The New York Sale

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,995)
  • Peso6,5 g
  • Oro puro (0,2079 oz) 6,4675 g
  • Diámetro32 mm

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominalSpur rial
  • AñoSin fecha (1619-1625)
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:83000 USD
Gráfico de ventas en subastas Spur rial Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (18)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Spur rial de Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1589 vendido en la subasta SINCONA AG por CHF 120000. La subasta tuvo lugar el 15 de mayo de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Spur rial Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta SINCONA - 15 de mayo de 2023
VendedorSINCONA
Fecha15 de mayo de 2023
ConservaciónMS61 NGC
Precio
133566 $
Precio en la divisa de la subasta 120000 CHF
Gran Bretaña Spur rial Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 10 de marzo de 2022
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha10 de marzo de 2022
ConservaciónUNC
Precio
65919 $
Precio en la divisa de la subasta 50000 GBP
Gran Bretaña Spur rial Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Spink - 28 de septiembre de 2021
VendedorSpink
Fecha28 de septiembre de 2021
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Spur rial Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Sovereign Rarities - 24 de septiembre de 2019
VendedorSovereign Rarities
Fecha24 de septiembre de 2019
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Gran Bretaña Spur rial Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Numismatica Genevensis - 3 de diciembre de 2018
VendedorNumismatica Genevensis
Fecha3 de diciembre de 2018
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Gran Bretaña Spur rial Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Baldwin's of St. James's - 15 de mayo de 2017
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha15 de mayo de 2017
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Spur rial Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta New York Sale - 11 de enero de 2017
VendedorNew York Sale
Fecha11 de enero de 2017
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Spur rial Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Spink - 22 de marzo de 2016
VendedorSpink
Fecha22 de marzo de 2016
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Spur rial Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Stack's - 5 de febrero de 2016
VendedorStack's
Fecha5 de febrero de 2016
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Gran Bretaña Spur rial Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Heritage - 6 de enero de 2014
VendedorHeritage
Fecha6 de enero de 2014
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Gran Bretaña Spur rial Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta CNG - 9 de octubre de 2013
VendedorCNG
Fecha9 de octubre de 2013
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Spur rial Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Stack's - 16 de agosto de 2013
VendedorStack's
Fecha16 de agosto de 2013
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Spur rial Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Spink - 1 de diciembre de 2010
VendedorSpink
Fecha1 de diciembre de 2010
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Spur rial Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Spink - 24 de junio de 2010
VendedorSpink
Fecha24 de junio de 2010
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Spur rial Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Goldberg - 2 de junio de 2010
VendedorGoldberg
Fecha2 de junio de 2010
ConservaciónUNC
Precio
Gran Bretaña Spur rial Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Goldberg - 16 de septiembre de 2008
VendedorGoldberg
Fecha16 de septiembre de 2008
ConservaciónAU55 NGC
Precio
Gran Bretaña Spur rial Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Goldberg - 26 de mayo de 2008
VendedorGoldberg
Fecha26 de mayo de 2008
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Gran Bretaña Spur rial Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta Spink - 30 de noviembre de 2005
VendedorSpink
Fecha30 de noviembre de 2005
ConservaciónXF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode de Jacobo I de Spur rial del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de Spur rial del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión" es de 83000 USD. La moneda contiene 6,4675 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 983,89 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Spur rial del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Spur rial del Sin fecha (1619-1625) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Spur rial del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión"?

Para vender Spur rial del Sin fecha (1619-1625), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

