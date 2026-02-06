Spur rial Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" (Gran Bretaña, Jacobo I)
Foto hecha por: The New York Sale
Detalles técnicos
- MetalOro (0,995)
- Peso6,5 g
- Oro puro (0,2079 oz) 6,4675 g
- Diámetro32 mm
Descripción
- PaísGran Bretaña
- PeríodoJacobo I
- Valor nominalSpur rial
- AñoSin fecha (1619-1625)
- GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
- Casa de monedaLondres
- PropósitoCirculación
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda británica de Spur rial de Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1589 vendido en la subasta SINCONA AG por CHF 120000. La subasta tuvo lugar el 15 de mayo de 2023.
¿Cuánto vale la moneda de orode de Jacobo I de Spur rial del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión"?
Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de Spur rial del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión" es de 83000 USD. La moneda contiene 6,4675 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 983,89 USD.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Spur rial del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión"?
La información sobre el precio actual de la moneda británica de Spur rial del Sin fecha (1619-1625) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de Spur rial del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión"?
Para vender Spur rial del Sin fecha (1619-1625), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.