Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

Media corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión". Sin línea debajo del jinete (Gran Bretaña, Jacobo I)

Variedad: Sin línea debajo del jinete

Anverso Media corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" Sin línea debajo del jinete - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo IReverso Media corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" Sin línea debajo del jinete - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I

Foto hecha por: ES_Dix Noonan Webb

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso15 g
  • Diámetro35 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominalMedia corona
  • AñoSin fecha (1619-1625)
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:2400 USD
Gráfico de ventas en subastas Media corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" Sin línea debajo del jinete - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (1)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Media corona de Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión". Sin línea debajo del jinete. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 431 vendido en la subasta Dix Noonan Webb por GBP 1800. La subasta tuvo lugar el 13 de septiembre de 2017.

Estado de conservación
Gran Bretaña Media corona Sin fecha (1619-1625) "Tercera emisión" en subasta DNW - 15 de septiembre de 2017
VendedorDNW
Fecha15 de septiembre de 2017
ConservaciónVF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Jacobo I de Media corona del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de Media corona del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión" es de 2400 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Media corona del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Media corona del Sin fecha (1619-1625) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Media corona del Sin fecha (1619-1625). "Tercera emisión"?

Para vender Media corona del Sin fecha (1619-1625), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

