flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

1/2 libra Sin fecha (1583-1603) (Gran Bretaña, Isabel I)

Anverso 1/2 libra Sin fecha (1583-1603) - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Isabel IReverso 1/2 libra Sin fecha (1583-1603) - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Isabel I

Foto hecha por: SINCONA AG

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,995)
  • Peso5,51 g
  • Oro puro (0,1763 oz) 5,4825 g
  • Diámetro32 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoIsabel I
  • Valor nominal1/2 libra
  • AñoSin fecha (1583-1603)
  • GobernanteIsabel
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:27000 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 libra Sin fecha (1583-1603) - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Isabel I
Precios de subastas (72)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1/2 libra de Sin fecha (1583-1603) . Esta moneda de oro pertenece al tiempo Isabel I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 33188 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 66000. La subasta tuvo lugar el 13 de enero de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1583-1603) en subasta Cambi Aste - 13 de noviembre de 2025
VendedorCambi Aste
Fecha13 de noviembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
13910 $
Precio en la divisa de la subasta 12000 EUR
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1583-1603) en subasta Künker - 7 de octubre de 2025
VendedorKünker
Fecha7 de octubre de 2025
ConservaciónXF
Precio
25762 $
Precio en la divisa de la subasta 22000 EUR
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1583-1603) en subasta Spink - 30 de septiembre de 2025
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1583-1603) en subasta Spink - 30 de septiembre de 2025
VendedorSpink
Fecha30 de septiembre de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1583-1603) en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1583-1603) en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1583-1603) en subasta Heritage - 13 de enero de 2025
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1583-1603) en subasta Heritage - 13 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha13 de enero de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1583-1603) en subasta Spink - 26 de septiembre de 2024
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1583-1603) en subasta Spink - 26 de septiembre de 2024
VendedorSpink
Fecha26 de septiembre de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1583-1603) en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1583-1603) en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1583-1603) en subasta Auction World - 14 de julio de 2024
VendedorAuction World
Fecha14 de julio de 2024
ConservaciónAU53 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1583-1603) en subasta MDC Monaco - 4 de mayo de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha4 de mayo de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1583-1603) en subasta MDC Monaco - 4 de mayo de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha4 de mayo de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1583-1603) en subasta MDC Monaco - 4 de mayo de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha4 de mayo de 2024
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1583-1603) en subasta MDC Monaco - 4 de mayo de 2024
VendedorMDC Monaco
Fecha4 de mayo de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1583-1603) en subasta Bruun Rasmussen - 30 de abril de 2024
VendedorBruun Rasmussen
Fecha30 de abril de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1583-1603) en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 7 de marzo de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha7 de marzo de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1583-1603) en subasta Spink - 28 de septiembre de 2023
VendedorSpink
Fecha28 de septiembre de 2023
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1583-1603) en subasta SINCONA - 15 de mayo de 2023
VendedorSINCONA
Fecha15 de mayo de 2023
ConservaciónAU53 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1583-1603) en subasta New York Sale - 11 de enero de 2023
VendedorNew York Sale
Fecha11 de enero de 2023
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1583-1603) en subasta Heritage - 28 de agosto de 2022
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1583-1603) en subasta Heritage - 28 de agosto de 2022
VendedorHeritage
Fecha28 de agosto de 2022
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1583-1603) en subasta St James’s - 14 de junio de 2022
VendedorSt James’s
Fecha14 de junio de 2022
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1583-1603) en subasta St James’s - 14 de junio de 2022
VendedorSt James’s
Fecha14 de junio de 2022
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 libra Sin fecha (1583-1603) en subasta NOONANS - 24 de mayo de 2022
VendedorNOONANS
Fecha24 de mayo de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode Isabel I de 1/2 libra del Sin fecha (1583-1603)?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 libra del Sin fecha (1583-1603) es de 27000 USD. La moneda contiene 5,4825 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 834,34 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 libra del Sin fecha (1583-1603)?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1/2 libra del Sin fecha (1583-1603) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 libra del Sin fecha (1583-1603)?

Para vender 1/2 libra del Sin fecha (1583-1603), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de Gran BretañaCatálogo de monedas Isabel IMonedas de Gran Bretaña en 1583Todas monedas británicasbritánicas de oro monedas británicas monedas con valor nominal 1/2 libraSubastas numismáticas