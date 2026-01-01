Monedas de de Gran Bretaña 1614

flag
Gran Bretaña 1559-1952

Monedas de Gran Bretaña 1614

Monedas de oro

Anverso
Reverso
Rial rosa Sin fecha (1604-1619) Segunda acuñación
Precio promedio13000 $
Ventas
0134
Anverso
Reverso
Spur rial Sin fecha (1604-1619) Segunda acuñación
Precio promedio59000 $
Ventas
031
Anverso
Reverso
Angel Sin fecha (1604-1619) Segunda acuñación
Precio promedio6600 $
Ventas
019
Anverso
Reverso
Angel Sin fecha (1604-1619) Segunda acuñaciónAgujero
Precio promedio1900 $
Ventas
021
Anverso
Reverso
Medio ángel Sin fecha (1604-1619) Segunda acuñación
Precio promedio21000 $
Ventas
02
Anverso
Reverso
Unite Sin fecha (1604-1619) Segundo busto
Precio promedio3200 $
Ventas
1159
Anverso
Reverso
Unite Sin fecha (1604-1619) Cuarto busto
Precio promedio4200 $
Ventas
0346
Anverso
Reverso
Unite Sin fecha (1604-1619) Quinta busto
Precio promedio1900 $
Ventas
3142
Anverso
Reverso
Doble corona Sin fecha (1604-1619) Tercer busto
Precio promedio2100 $
Ventas
022
Anverso
Reverso
Doble corona Sin fecha (1604-1619) Cuarto busto
Precio promedio2000 $
Ventas
076
Anverso
Reverso
Doble corona Sin fecha (1604-1619) Quinta busto
Precio promedio2200 $
Ventas
092
Anverso
Reverso
1 Corona Sin fecha (1604-1619) Primer busto
Precio promedio1800 $
Ventas
183
Anverso
Reverso
1 Corona Sin fecha (1604-1619) Tercer busto
Precio promedio1500 $
Ventas
047
Anverso
Reverso
1 Corona Sin fecha (1604-1619) Quinta busto
Precio promedio880 $
Ventas
052
Anverso
Reverso
1 Corona Sin fecha (1604-1619) Cardo
Precio promedio1500 $
Ventas
160
Anverso
Reverso
1 Corona Sin fecha (1604-1619) CardoIR en un lado o ausente
Precio promedio880 $
Ventas
07
Anverso
Reverso
Media corona Sin fecha (1604-1619) Primer busto
Precio promedio610 $
Ventas
051
Anverso
Reverso
Media corona Sin fecha (1604-1619) Tercer busto
Precio promedio460 $
Ventas
024
Anverso
Reverso
Media corona Sin fecha (1604-1619) Quinta busto
Precio promedio630 $
Ventas
054

Monedas de plata

Anverso
Reverso
1 Corona Sin fecha (1604-1619) Segunda acuñaciónQVAE DEVS
Precio promedio4900 $
Ventas
074
Anverso
Reverso
Media corona Sin fecha (1604-1619) Segunda acuñación
Precio promedio1600 $
Ventas
018
Anverso
Reverso
1 chelín Sin fecha (1604-1619) Tercer busto
Precio promedio240 $
Ventas
0132
Anverso
Reverso
1 chelín Sin fecha (1604-1619) Cuarto busto
Precio promedio3600 $
Ventas
1143
Anverso
Reverso
1 chelín Sin fecha (1604-1619) Quinta busto
Precio promedio260 $
Ventas
0110
Anverso
Reverso
6 peniques 1614 Cuarto busto
Precio promedio160 $
Ventas
110
Anverso
Reverso
2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1604-1619) Segunda acuñación
Precio promedio110 $
Ventas
187
Anverso
Reverso
Penique Sin fecha (1604-1619) Segunda acuñación
Precio promedio120 $
Ventas
045
Anverso
Reverso
Medio Penique Sin fecha (1604-1619) Segunda acuñación
Precio promedio140 $
Ventas
027

Monedas de cobre

Anverso
Reverso
Farthing Sin fecha (1603-1625)
Precio promedio130 $
Ventas
045
Anverso
Reverso
Farthing Sin fecha (1603-1625)Forma ovalada
Precio promedio190 $
Ventas
06
