Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

6 peniques 1614 "Cuarto busto" (Gran Bretaña, Jacobo I)

Anverso 6 peniques 1614 "Cuarto busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo IReverso 6 peniques 1614 "Cuarto busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I

Foto hecha por: BAC Numismatics

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso3 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoLiso

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoJacobo I
  • Valor nominal6 peniques
  • Año1614
  • GobernanteJacobo I (Rey de Inglaterra)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:160 USD
Gráfico de ventas en subastas 6 peniques 1614 "Cuarto busto" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Jacobo I
Precios de subastas (9)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 6 peniques de 1614 "Cuarto busto". Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Jacobo I. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 826 vendido en la subasta BAC Numismatics por EUR 150. La subasta tuvo lugar el 17 de enero de 2023.

Estado de conservación
Gran Bretaña 6 peniques 1614 "Cuarto busto" en subasta BAC - 18 de enero de 2023
VendedorBAC
Fecha18 de enero de 2023
ConservaciónF
Precio
162 $
Precio en la divisa de la subasta 150 EUR
Gran Bretaña 6 peniques 1614 "Cuarto busto" en subasta BAC - 7 de septiembre de 2022
VendedorBAC
Fecha7 de septiembre de 2022
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1614 "Cuarto busto" en subasta BAC - 6 de abril de 2022
VendedorBAC
Fecha6 de abril de 2022
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1614 "Cuarto busto" en subasta BAC - 27 de octubre de 2021
VendedorBAC
Fecha27 de octubre de 2021
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1614 "Cuarto busto" en subasta BAC - 5 de mayo de 2021
VendedorBAC
Fecha5 de mayo de 2021
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1614 "Cuarto busto" en subasta BAC - 27 de octubre de 2020
VendedorBAC
Fecha27 de octubre de 2020
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1614 "Cuarto busto" en subasta BAC - 21 de abril de 2020
VendedorBAC
Fecha21 de abril de 2020
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1614 "Cuarto busto" en subasta BAC - 17 de septiembre de 2019
VendedorBAC
Fecha17 de septiembre de 2019
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1614 "Cuarto busto" en subasta BAC - 18 de diciembre de 2018
VendedorBAC
Fecha18 de diciembre de 2018
ConservaciónF
Precio
¿Dónde comprar?
Gran Bretaña 6 peniques 1614 "Cuarto busto" en subasta Morton & Eden - 25 de febrero de 2026
VendedorMorton & Eden
Fecha25 de febrero de 2026
ConservaciónVF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Jacobo I de 6 peniques del 1614. "Cuarto busto"?

Según los últimos datos, a fecha de 6 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 6 peniques del 1614. "Cuarto busto" es de 160 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 6 peniques del 1614. "Cuarto busto"?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 6 peniques del 1614 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 6 peniques del 1614. "Cuarto busto"?

Para vender 6 peniques del 1614, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

