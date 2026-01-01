flag
Gran BretañaPeríodo:1559-1952 1559-1952

Monedas de de Gran Bretaña 1599

Monedas de oro

Anverso
Reverso
Soberano Sin fecha (1559-1600)Cadenas en la rejilla de caída
Precio promedio27000 $
Ventas
0261
Anverso
Reverso
Rial Sin fecha (1583-1600)
Precio promedio83000 $
Ventas
024
Anverso
Reverso
Angel Sin fecha (1559-1603)Borde de puntos
Precio promedio6300 $
Ventas
0215
Anverso
Reverso
1 libra Sin fecha (1583-1603)
Precio promedio32000 $
Ventas
0240
Anverso
Reverso
1/2 libra Sin fecha (1583-1603)
Precio promedio27000 $
Ventas
075
Anverso
Reverso
1 Corona Sin fecha (1583-1603)
Precio promedio6200 $
Ventas
039
Anverso
Reverso
Media corona Sin fecha (1583-1603)
Precio promedio7000 $
Ventas
035
